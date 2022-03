Il Cantante Mascherato: Arisa sostituita da Iva Zanicchi e arriva la maschera d’oro

Perché Arisa è assente nella puntata di oggi 11 marzo de Il Cantante Mascherato? La sostituisce Iva Zanicchi, pronta ancora una volta dopo avere già sostituito Francesco Facchinetti quando è risultato positivo al Covid. Facchinetti è tornato e Arisa va via ma il virus non c’entra niente, la cantante non è in Italia, almeno questo sembra dalle sue storie. E’ questo il motivo della sua assenza, quindi la cantante dovrebbe tornare già il prossimo venerdì e riprendere il suo ruolo di investigatrice. Sarà quindi Iva Zanicchi a duettare con una delle maschere ancora in gara. Niente litigi dietro le quinte come qualcuno aveva ipotizzato, Arisa salta molto probabilmente solo questa puntata de Il Cantante Mascherato e per motivi di lavoro. C’è anche un’altra anticipazione che riguarda la puntata di stasera condotta a Milly Carlucci: arriva la maschera d’oro.

La Maschera d’oro per Caterina Balivo

Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e stasera Iva Zanicchi, saranno pronti a indovinare chi si nasconde sotto le maschere. Stasera la novità è la maschera d’oro, ovvero la possibilità di scoprire l’identità di un’altra delle nove maschere in gara, ne usufruirà Caterina Balivo perché è lei che nelle puntate precedenti è riuscita ad indovinare chi si celava sotto i costumi di Aquila e Pinguino: Alba Parietti ed Edoardo Vianello. Così la Balivo avrà la possibilità di smascherare un altro dei personaggi in gara. Se indovina, la maschera in questione dovrà abbandonare il gioco senza proseguire con lo spareggio.

La Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago sono le nove maschere ancora in gara. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono la vera identità di chi partecipa al gioco. Anche nel backstage tutto resta sempre avvolto nel mistero con i personaggi che indossano sempre un caso integrale e un mantello nero per nascondersi da tutti.