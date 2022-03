Tra Ida e Alessandro si consuma il dramma: lei è innamorata ma finisce tutto, le anticipazioni

Il 9 e il 10 marzo 2022 sono state registrate a Roma le nuove puntate di Uomini e Donne che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5. E ovviamente non mancano le anticipazioni che rivelano proprio quello che accadrà in queste nuove puntate del programma di Maria de Filippi. Negli ultimi giorni a tener banco ( con oltre 3 milioni di spettatori interessati a queste vicende) la storia è Alessandro e Ida Platano. I due si frequentano da oltre un mese ma a quanto pare, ci sono delle evidenti difficoltà che non permettono alla coppia di andare avanti. Li abbiamo visti anche ieri, discutere su cose molto bizzarre: il concetto della fidanzata, una grattata alla cassa del supermercato…Ma nella penultima registrazione del programma, le cose sembravano essere tornare serene tra i due. Purtroppo però, stando alle ultime news, nella registrazione del 10 marzo 2022 si sarebbe consumato l’ennesimo dramma.

Nel programma di Canale 5 dicono di andarci con i piedi di piombo ma da settembre a oggi, Ida ha paventato sentimenti per almeno tre uomini diversi, fino a dire di essersi anche innamorata di Alessandro. Manco nelle casette di Amici 21 ci si dichiara con questa facilità il che è tutto dire sulla maturità di alcuni protagonisti di questo programma. Fino a poche ore fa, la Platano non era convinta, non se la sentiva di lasciarsi andare. E poi che cosa è successo? A quanto pare, senza neppure aver passato 3 giorni di fila nella stessa casa insieme al cavaliere, la parrucchiera si sarebbe innamorata di Alessandro…Fate un po’ voi.

Alessandro e Ida è già finita prima di iniziare? Le anticipazioni di Uomini e Donne

Stando alle ultime news sulla registrazione di ieri di Uomini e Donne, i due avrebbero nuovamente discusso e Ida avrebbe regalato una delle sue sceneggiate. Si sarebbe detta innamorata di Alessandro e forse consapevole del fatto che lui invece non lo sia…Non ci sono molti dettagli su questa registrazione, trapelano infatti sempre meno indiscrezioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne. Ma possiamo dirvi che ci sarà una crisi di pianto della Platano che si dirà costretta, nonostante l’amore, a lasciare il bel salernitano…