Walter Zenga racconta l’infanzia difficile, il rapporto con il padre

Walter Zenga vive a Dubai ma è sempre bello tornare a casa in Italia, anche se Dubai è la sua seconda casa. A Silvia Toffanin racconta subito del padre, Zenga racconta la sua infanzia: “Non è stata un’infanzia facile perché io e mio fratello ci siamo trovati a vivere con i nonni paterni perché i genitori si erano separati ed erano andati uno da una parte e uno da un’altra”. Il padre di Walter Zenga era sempre in giro, faceva il rappresentante, lavorava per mantenere tutti ma lui non poteva saperlo, non c’erano i telefonini come oggi e forse pensava semplicemente che il padre non volesse stare con lui. Ad un certo punto il rapporto tra Walter Zenga e il padre si è interrotto, anzi è accaduto più volte e a Verissimo l’ex portiere confessa: “Io con lui ho avuto dei problemi non indifferenti” invece il fratello ha sempre avuto un rapporto continuo con il genitore.

Walter Zenga a Verissimo

“Uno dei miei problemi nella vita privata è stato con mio padre, con il rapporto tra noi. L’ultima volta ero già allenatore e avevo già 50 anni, giocavamo a Bilbao e finita la partita mio fratello mi dice che papà aveva pochi giorni di vita ma io non facevo in tempo a tornare”. Aveva un’altra partita importante Zenga e non poteva rinunciare. Quando è andato dal padre ricorda che si è tolto la maschera dell’ossigeno, gli ha fatto i complimenti per la partita, ovviamente complimenti ironici, e poi l’ha mandato via. Non l’ha più visto.

Solo oggi Zenga capisce che si perde tempo ad essere arrabbiati ma Silvia Toffanin gli fa notare che anche il rapporto con i suoi figli non è stato semplice. L’abbiamo visto tutti seguendo la scorsa edizione del GF Vip, abbiamo visto Andrea e suo fratello tornare ad avere un legame con il padre, con Walter Zenga, solo grazie al reality di Canale 5. A Verissimo Silvia Toffanin chiede al suo ospite se con le ex compagne è riuscito a mantenere un rapporto civile. Zenga chiede la domanda di riserva.