Stefano ha trovato l’amore grazie a C’è posta per te: è Maria la donna giusta

Ci sono voluti mesi ma alla fine, la missione è stata compiuta. Maria de filippi ha preso sotto la sua ala protettiva il signor Stefano, che cercava una sua ex per iniziare una nuova vita a Salina. Non è stato semplice, e Maria ha deciso di provare a far arrivare nello studio di C’è posta per te diverse signore che potessero aver voglia di iniziare una nuova pagina della loro vita insieme al signor Stefano. Che in fondo, non chiedeva nulla di eccezionale: metteva a disposizione la sua casa sul mare a Salina, la sua voglia di passare del tempo insieme e poi tutti gli oggetti nuovi di zecca comprati per l’occasione. Da un carrello per la spesa che cammina da solo, a frullatori, pentole di ultima generazione e via dicendo. Stefano era pronto da mesi ad accogliere in casa sua una donna che avesse voglia di passare del tempo insieme. E alla fine, nell’ultima puntata di C’è posta per te, questa donna è arrivata. La fortunata si chiama Maria, una bella signora di 79 anni. Tra lei e Stefano sembra esserci stato una sorta di colpo di fulmine. Non sappiamo se e come andrà a finire ma al momento, i due sono felici insieme!

E poi se non dovesse andare bene, per Stefano ci sarebbe sempre la possibilità di partecipare a Uomini e Donne…

Stefano trova l’amore grazie a C’è posta per te

La signora Maria arrivata nello studio di Canale 5 aveva raccontato: “L’età è un numero, l’importante è come ti senti nel cuore. Sarebbe bello visitare insieme le isole e prendere un caffè sul terrazzo. Sono molto romantica e il mio sogno è sposarmi”. Poche semplici frasi che però a quanto pare hanno fatto breccia nel cuore di Stefano che è sembrato subito interessato a Maria ed effettivamente, le cose tra loro, al momento, vanno a gonfie vele. Come infatti si è visto sul finale della puntata di C’è posta per te in onda ieri sera, Maria e Stefano al momento vivono felici insieme a Salina con la benedizione di Orazio, il farmacista sempre disponibile qualora ci fosse bisogno di un farmaco da portare subito in casa!