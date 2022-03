Ascolti tv: Noi non decolla e perde punti

Secondo sfida alla domenica sera tra Lo show dei record e Noi. La scorsa settimana la fiction di Rai 1 all’esordio, non aveva particolarmente brillato ma aveva vinto comunque, senza troppe difficoltà la prima serata con quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv. Succederà anche il 13 marzo 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano quello che è accaduto. La vittoria, domenica 13 marzo, va alla fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Non brillano gli ascolti, anzi si cala rispetto alla prima puntata ma il 17% basta a vincere con una media di 3,6 milioni di spettatori. A bocciare la fiction di Rai 1 quindi non sono stati solo gli appassionati che amano This Is Us, l’originale, ma anche il pubblico che ha visto per la prima volta questa serie.

In questi ultimi giorni la Rai ha lanciato diversi appelli in tv, tramite servizi del TG1 e consigli di alcuni volti noti, per la risintonizzazione. Pare proprio che a causa dello switch, negli ultimi giorni si sia perso almeno un punto di share in tutto il day time e nella prima serata della rete. E’ davvero anche questo il motivo del calo degli ascolti o semplicemente le fiction proposte in questo periodo non stanno brillando?

Gli ascolti del 13 marzo 2022: Noi vs Lo show dei record, chi vince?

Su Rai 1 la seconda puntata di Noi, per qualità, decisamente meglio della prima. Probabilmente anche perchè si è scandito meglio, il passaggio tra un livello narrativo e l’altro, ma restiamo comunque molto lontani dall’originale. La fiction però a livello di ascolti perde colpi, e rispetto alla prima puntata scende a 3.690.000 spettatori con il 17.3% share. Nel dettaglio la prima puntata 3.936.000, 16,65% e nella seconda, in seconda serata, 3.413.000, 18,11%. Questi dati fanno anche riflettere: perdere 500 mila spettatori tra un episodi e l’altro, vuol dire deludere.

La seconda puntata de Lo show dei record è stata vista da 3.058.000 con il 16.2%. Gerry Scotti fa benissimo alla domenica sera a un punto di share da Rai 1.

Che tempo che fa su rai 1 è stato visto da 2.680.000 spettatori con il 10.9% share in prima serata.

Su Italia 1 Il film King Arthur: il potere della spada ha registrato un netto di 924.000 telespettatori, share 4,66%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 751.000 telespettatori, share 4,50%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 5,89%.