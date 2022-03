Mara Venier perdona Pierpaolo Pretelli dopo avergli dato del “porello”

E alla fine sembra che la pace sia arrivata. Pierpaolo Pretelli ieri avrebbe sicuramente voluto godersi la sua intervista a Verissimo e invece è stato travolto da una polemica nata sui social. Non a caso, ovviamente, ma per colpa di una battuta sulla Rai, venuta malissimo. Il vero problema non è la battuta in se, che tra l’altro il Pretelli aveva già fatto su Rai 3 nel corso di una puntata di TvTalk ( quando si dice l’originalità) ma chiaramente il contesto. Sei su Canale 5, nel programma che sta andando in onda proprio contro Domenica IN, ci si aspetta forse un messaggio diverso. Ed è questo probabilmente che molti fan dell’ex velino non hanno ben compreso, difendendolo a spada tratta sui social. Non era tanto la frase uscita male, ma il posto in cui è stata detta, nel momento in cui vieni riaccolto su una rete concorrente, tutto qui. Poi se Pierpaolo si volesse togliere dei sassolini, non lo sapremo mai ma a giudicare dal dopo e dalle parole del Pretelli, immaginiamo che si sia trattato solo di una uscita infelice.

A pensarla in questo modo, era stata anche Mara Venier che, ripostando alcune storie sui social, aveva commentato il video del Pretelli a Verissimo limitandosi a scrivere “Porello”. Comprendendo che forse, anche le persone coinvolte in modo diretto, non c’erano rimaste benissimo ( avrebbero decisamente potuto sorvolare e andare oltre, vista la differenza di calibro ) il Pretelli quindi si è scusato nuovamente sui social per la sua battuta e alla fine, anche Mara Venier, lo ha perdonato.

Pierpaolo Pretelli battutaccia a Verissimo: Mara Venier lo perdona

“Ok tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro, ci vediamo presto” ha scritto Mara Venier, postando la storia del Pretelli con le sue scuse. L’ex vippone, ribadita tutta la sua gratitudine a Carlo Conti e a Mara Venier e si scusava per quella battuta venuta male. Il caso quindi, almeno per ora, sembra essere chiuso!