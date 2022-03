Striscia la notizia: Francesca Manzini positiva, arriva il debutto per Valeria Graci

Mentre in tv le pubblicità ci ricordano che stasera Francesca Manzini sarà a Striscia la notizia di nuovo accanto a Gerry Scotti, c’è la news che a sostituirla sarà Valeria Graci. La Manzini è positiva al Covid e in corsa arriva il debutto come conduttrice per la Graci. Dal 2014 Valeria è tra gli inviati di Striscia ma questa sera per lei l’emozione è fortissima, è la serata del debutto, è quel momento in cui si è al momento giusto al posto giusto. Ovviamente Francesca Manzini sta bene, è lei a confermarlo sui social in un video in cui spiega i sintomi quasi del tutto assenti e ovviamente si prende in giro.

Il messaggio di Francesca Manzini positiva al Covid

“Omicron messaggio gratuito, il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta, non ho febbre, non ho raffreddore, ho solo un po’ di mal di gola, mi riprenderò? Eh certo che me devo ripiglià, me devo negativizzà, perché devo tornare dal mio Gerry assolutamente, dalla mia amata Striscia, la mia famiglia, e ci tornerò mi negativizzerò presto, prestissimo – ha poi aggiunto – In bocca al lupo a Valeria Graci, non prendere questo bacio che ti mando che proprio adesso non mi pare il caso. Ci vediamo presto, un bacio ciao”.

Sarà quindi la bravissima comica a dividere il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti. Una coppia che arriva all’improvviso e dopo la conduzione del tg satirico di Ezio Greggio e Silvia Toffanin, anche per lei è stata la prima volta ma ha avuto tutto il tempo per prepararsi. Stasera la Graci sarà pronta per dimostrare ancora una volta il suo talento.

