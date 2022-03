Boom di Doc-Nelle tue mani 2 per l’ultima puntata: gli ascolti volano al 30% di share

E’ un arrivederci quello di Doc al pubblico di Rai 1, la serie con Luca Argentero protagonista infatti, tronerà molto presto in tv con la terza stagione. Non ci sono molti dubbi in merito. E del resto, con gli ottimi ascolti maturati grazie a Doc-Nelle tue mani 2, non c’erano dubbi sulla possibilità di chiudere in bellezza con una terza stagione. Se è vero che gli ascolti di questa seconda stagione, non sono stati gli stessi dell’esordio, è anche vero che in quel momento storico, l’Italia viveva un clima totalmente diverso, mentre oggi, si resta il meno possibile in casa, cercando di recuperare il tempo perso. E si, siamo lontani dagli 8 milioni della prima stagione, ma anche i dati auditel relativi agli ascolti di ieri, 17 marzo 2022, dimostrano comunque che Doc resta un ottimo prodotto e che merita di regalare ai telespettatori, anche una terza stagione. Questa avventura per la squadra di Doc si chiude quindi con il botto e si scaccia la crisi della scorsa settimana. Media di 6.526.000 spettatori con il 30.6% share. Numeri pazzeschi per la serie di rai 1.

Una stagione molto emozionante, quella che si è chiusa ieri, e che arriva tra l’altro, a poche ore della giornata nazionale per le vittime del covid 19, che si celebra proprio oggi. Doc, con la storia di questa stagione, ci ha ricordato il sacrificio dei medici, del personale sanitario e di tutti i pazienti che hanno lottato insieme a loro in ospedale. Famiglie spezzate, colleghi che non ce l’hanno fatta, la lista dei pazienti che morivano, troppi. E’ stato un viaggio intenso, ma necessario. Una fiction coraggiosa, l’unica in Italia in questi due anni di pandemia a raccontare uno spaccato di questo biennio, che mai potremo dimenticare.

Gli ascolti del 17 marzo 2022: ecco i dati auditel della serata di ieri

Doc-Nelle tue mani 2 chiude con la sua ultima puntata in una serata non troppo complicata. A differenza di quanto successo la scorsa settimana, questa volta Canale 5 ha mandato in onda l’ennesima replica dei film di Checco Zalone, altamente usurati. L’ultima puntata di Doc, che non teme rivali, chiude con una media di 6.526.000 spettatori con il 30.6% share.

Il film di Canale 5 registra una media di 2.489.000 spettatori con il 11.4% share. Niente da fare per Checco Zalone che comunque, con l’ennesima replica, fa meglio della fiction in prima visione. . Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.146.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita registra 1.009.000 spettatori pari al 6.1%. Questa settimana Rete 4 fa meglio di La7. Su Tv8 la partita di Conference League Roma-Vitesse segna 834.000 spettatori (3.4%) nel primo tempo e 831.000 spettatori (3.7%) nel secondo tempo. Su Italia1 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ha raccolto 961.000 spettatori (4.7%).

Su Rai2 Tognazzi – La voglia matta di vivere fa 599.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 782.000 spettatori con il 3.5%

Sul Nove Putin – Il sogno di un nuovo impero è visto da 327.000 spettatori pari all’1.5%.