Davide Silvestri a Verissimo con la compagna: “Un figlio toglie spazio all’amore”

All’interno della casa del GF Vip Davide Silvestri ha raccontato a tutti dell’amore per la sua compagna, a Verissimo oggi ha ripetuto le sue dichiarazioni d’amore, quanto la sua Alessia sia bellissima, delicata, profumata. E’ per questo che in questo momento non pensa di avere figli, perché i figli tolgo spazio all’amore. Di certo un giorno Davide Silvestri sposerà la sua fidanzata ma non adesso, non subito. E’ appena uscio dalla casa del Grande Fratello Vip e anche se lei non lo trova per nulla cambiato o confuso, non è questo il momento di pensare alle nozze, al sì. La paternità non è un suo sogno nel cassetto, adesso ne ha paura perché vorrebbe fare tante cose, perché ha il timore che un figlio tolga spazio alla coppia. Magari prima le nozze e poi si vedrà.

Davide Silvestri sposa Alessia Costantino

Nel reality show ha imparato a dire ti amo ed è già un gran passo per l’attore che incantato continua ad ammirare la sua compagna. “È troppo bella, troppo brava, riesce a mantenermi calmo. È una donna sincera, bellissima, delicata, profumata. La sposerò di sicuro”. Ma sul diventare padre ha confessato: “Diventare padre mi fa un po’ paura perché io vorrei fare tante cose con Alessia e temo che un figlio tolga un po’ di spazio al nostro amore. Ma sicuramente in futuro…”.

A Verissimo ha raccontato anche della sua famiglia, dei genitori: “Spesso ho pensato ai valori che mi hanno trasmesso i miei genitori nella casa”. Anche del suo percorso dopo i primi successi in tv e poi l’inizio di un periodo difficile dopo l’acquisto della casa: “In quel momento il lavoro andava male e sentivo il peso della responsabilità di un mutuo. Ero spaventato e ha cominciato a mancarmi la terra sotto i piedi. Quindi ho deciso di ritirarmi e ho cominciato a lavorare insieme a mio padre”. Adesso c’è la possibilità di tornare al suo lavoro, alle sue passioni, attende il seguito.