Domenica In 20 marzo 2022: tutti gli ospiti dei Mara Venier

Una nuova puntata di Domenica IN ci aspetta oggi 20 marzo 2022. E come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano la lista degli ospiti che sfileranno oggi nel salotto di Rai 1. Come purtroppo sta succedendo nelle ultime settimane, anche la puntata di oggi di Domenica In si aprirà con le ultime notizie sulla guerra in Ucraina.

In apertura, uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con il giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttrice del Tg1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. E poi una seconda parte più leggera ricca di ospiti.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 20 marzo 2022

Pierfrancesco Favino interverrà per presentare il suo ultimo film “Corro da te”, per la regia di Riccardo Milani, da pochi giorni nelle sale cinematografiche. Un film che lo vede protagonista al fianco di Miriam Leone. Poi Arisa, da poco rientrata da Pechino dove ha cantato l’inno di Mameli alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2022, sarà protagonista di una intervista insieme a Vito Coppola per poi esibirsi con alcuni suoi successi richiesti in diretta dal pubblico di Domenica In attraverso le pagine social come ha spiegato anche ieri Mara Venier dal suo profilo instagram. E ci sarà anche un momento di ballo con Arisa e Vito insieme.

Christian De Sica, interverrà insieme agli attori Alessandro Roia e Edoardo Pesce, per presentare il film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 23 marzo. E ancora, Nek, oltre a ripercorrere alcune tappe della sua carriera, presenterà il suo libro autobiografico ‘A mani nude’. Nelle immagini dalle prove di ieri, anche Fabrizio Moro: ci sarà? Staremo a vedere. A giudicare da quello che si legge sui social, il cantante dovrebbe esserci.

Appuntamento alle 14 su Rai 1 con Mara Venier e il suo Domenica IN.