Silvia Toffanin preoccupata per Ilary, la Blasi: “Sono schifata, andiamo avanti”

Ha scelto lo studio di Verissimo Ilary Blasi, per parlare per la prima volta dello scandalo mediatico che ha travolto della sua famiglia. Sul fatto che il matrimonio tra lei e Francesco Totti fosse finito, si è scritto e detto di tutto. Oggi, per la prima volta in tv, la Blasi, ha raccontato che cosa lei e Francesco hanno superato insieme, insieme anche ai loro figli che oggi sono grandi e capiscono. La Toffanin non ha fatto giri di parole, ma ha fatto alla sua amica domande dirette, per certi versi. E’ vero che avrebbe potuto chiedere di più, che avrebbe potuto fare domande diverse, ma se una persona smentisce in toto, quelle che reputa delle “illazioni” non c’è molto altro da dire. Forse la sola cosa che la Toffanin avrebbe potuto domandare, visto che la Blasi ha detto che i giornali, come il Corriere o Repubblica, hanno fatto una grossa “figura di merd*” è come mai, non ci siano state delle diffide o delle querele ( anche se potrebbero essere arrivate). Di questo però nello studio di Verissimo non si è parlato.

La preoccupazione di Silvia Toffanin per la sua amica Ilary

“Io devo dire che ero molto preoccupata, quasi spaventata oggi per questa intervista. Anche io quando le cose sono state raccontate, ti ho chiamato perchè mi era dispiaciuto, soprattutto per i vostri figli” ha detto la Toffanin. La Blasi ha ringraziato Silvia, sapeva che con lei avrebbe potuto parlare di questa cosa e lo ha fatto. Anche lei e Francesco, si sono molto preoccupati per i ragazzi, che ormai sono grandi e leggono tutto. Hanno mostrato loro che non è la prima volta che ricevono un attacco di questo genere, che capiterà anche in futuro, non ha dubbi. “Io sono schifata” ha detto la Blasi che non sa ancora spiegarsi questo accanimento mediatico e non riesce a darsi una ragione. La Toffanin ha però ricordato alla Blasi che da questa vicenda, ha ricevuto una ondata di affetto incredibile che di certo le avrà fatto capire quanto le persone, vogliono bene sia a lei che a Francesco.