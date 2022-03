Gli ascolti della domenica pomeriggio senza Amici: è boom Domenica IN, benissimo Verissimo senza traino

Una domenica pomeriggio diversa quella del 20 marzo 2022, con la programmazione di Canale 5 orfana di Amici, il programma capace di portare davanti alla tv, oltre 3 milioni di spettatori. Ovviamente, senza il talent di Maria, gli ascolti non decollano. Continua invece a convincere Mara Venier con il suo Domenica IN: quasi 3 milioni di spettatori anche ieri, nonostante l’arrivo della primavera, per la prima parte del programma di Rai 1. Una prima parte che racconta e informa, in un momento ancora complicato per tutta l’Europa che sta affrontando una guerra. Bene quindi Mara Venier con quasi 3 milioni di spettatori, e nella seconda parte, nonostante la concorrenza di Verissimo, si regge lo stesso, restando comunque sul 17,6 % di share. Ottimi numeri per Rai 1.

Ottimi anche i numeri per Canale 5, soprattutto dalle 16,30 in poi quando Silvia Toffanin, nella sua prima domenica senza traino, riesce a conquistare una buona media con l’intervista a Ilary Blasi. Forse una durata troppo breve, se si fosse parlato di più, sarebbero arrivati anche numeri migliori.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati del 20 marzo 2022

I dati di ascolto per la puntata di Domenica In del 20 marzo 2022: 2.890.000 spettatori con il 18.8% – 2.553.000e 17.6%. A seguire sempre su Rai 1, il programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera è stato visto da 2.221.000 spettatori al 13.9%.

FLOP rai 1 in prima serata con Noi

La domenica pomeriggio di Canale 5 invece cambia. Si inizia con Beautiful, poi si passa la linea a Scene da un matrimonio, poi Una vita. E infine Verissimo, senza nessun traino ma con le attesissime interviste a Ilary Blasi e Jessica Selassiè, la vincitrice del Grande Fratello VIP 6.

La prima parte della puntata di Verissimo di ieri è stata vista da 2.669.000 spettatori al 17.9%, si sale nella seconda con i giri di valzer, a 2.712.000 al 16.6% ,mentre la presentazione 2.393.000 al 16.4%. I numeri di Verissimo senza traino, sono la dimostrazione che se porti in studio dei personaggi che hanno qualcosa da dire, con delle interviste attese, i numeri arrivano.

Beautiful fa 2.037.000 spettatori (12.9%), Scene da un Matrimonio crolla con 1.670.000 spettatori (11.3%) e Una Vita non riesce chiaramente a risalire, anche perchè in pochi sapevano che la soap sarebbe andata in onda alle 16. Ieri Una vita è stata vista da 1.647.000 spettatori (11.4%).