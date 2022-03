E’ sempre mezzogiorno rischia di andare a fuoco per la golosità di Antonella Clerici

Con Antonella Clerici la normalità è tornata davvero, lei è tornata pasticciona, capace di fare ridere con poco e anche di mandare a fuoco la cucina di E’ sempre mezzogiorno. Oggi aveva promesso di fare sorridere tutti parlando ad inizio puntata di normalità e aggiungendo subito belle notizie, quelle che fanno venire il buon umore. Dalle parole alle azioni è un attimo e mentre Gian Piero Fava sta per terminare la sua ricetta, il suo goloso ed originale piatto con i calamari, Antonella Clerici continua ad assaggiare, attratta e golosa non vede l’ora di assaggiare un’altra cialda preparata dallo chef di E’ sempre mezzogiorno.

La golosità di Antonella Clerici in diretta: “Stavo per bruciare lo studio”

La conduttrice non resiste, mentre Fava completa il piatto per presentarlo al pubblico di E’ sempre mezzogiorno, lei tira verso di sé tutta la teglia con le cialde ma nella sua cucina nel bosco la cucina è a induzione e tra la teglia e le cialde c’è la carta da cucina. In un attimo si riscalda tutto, Antonella Clerici è ancora distratta perché vuole mettere il sale su una delle cialde per addentarla.

Sente puzza di bruciato, urla che va tutto a fuoco, contenta di essere pasticciona, contenta del piccolo disastro in diretta perché lei è davvero così, più golosa che attenta a non bruciare qualcosa. Interviene subito Gian Piero Fava, sposta tutto, risolve il problema. La carta è completamente bruciata e lo chef la prende un po’ in giro: “Si vede che ho fatto il pompiere quando facevo il militare”.

“Vedi che io sono golosa e ho fatto già una cavolata, non dovrei prendere iniziative”. Durante la puntata tutti sorridono, brava Antonella Clerici, anche se non l’ha fatto con intenzione è lo spirito giusto per farci dimenticare almeno durante il suo programma che sono pochi i motivi per sorridere.