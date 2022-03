Flavia Vento si è ritirata dalla Pupa e il Secchione ma la d’Urso annuncia che il motivo non sono i cani

Martedì sera andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e Il secchione Show, programma partito con oltre 2 milioni di spettatori che ha perso già al secondo appuntamento 700 mila spettatori. La d’Urso tornerà in onda martedì sera, visto che la nazionale è stata eliminata dai Play Off per i Mondiali e la gara non avrà quindi nessun valore da questo punto di vista! E nella puntata di martedì sera de La pupa e il Secchione Show, la conduttrice spiegherà anche perchè Flavia Vento si è ritirata. Nonostante i concorrenti del reality di Italia 1 vivano in una villa, le notizie trapelano e sono giorno che si parla del ritiro della Vento, confermato dalla d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri. Ebbene si, la Vento ha resistito solo 8 giorni, il che significa che si è ritirata tre giorni fa! Barbara, ha anche anticipato, che questa volta il motivo che ha spinto la soubrette a lasciare, è un altro e non c’entrano solo i cani, come era successo con il Grande Fratello VIP . Immaginiamo a questo punto che non ci siano delle penali alte da pagare per la Vento, al suo quinti ritiro da un reality. Perchè davvero , se così fosse, sarebbe già in bancarotta.

Flavia Vento si è ritirata anche da La pupa e il secchione show

La d’Urso quindi, nel corso della diretta di ieri di Pomeriggio 5 ha spiegato: “Dopo l’ultima puntata abbiamo passato una notte molto particolare. Ok ve lo dico, Flavia Vento si è ufficialmente ritirata. Ho fatto di tutto per convincerla. Le ho anche detto che avremmo potuto farle vedere i suoi cani, ma non c’è stato nulla da fare. “

E ancora: “Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua. Martedì vi spiegherò il vero motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Perché non ha a che fare con i cani, ma c’è dell’altro. “

Eppure tutti sapevano che la Vento ama questo genere di situazioni, ossia il ritiro da un game. E la d’Urso ha commentato: “Io durante i casting l’avevo avvisata e le avevo chiesto se sarebbe riuccita a restare in gioco e lei mi aveva rassicurata. Purtroppo anche questa volta ha mollato. “

Quando dallo studio le hanno chiesto se si fosse arrabbiata con la Vento, la d’Urso ha risposto: “non sono arrabbiata con lei, come si fa ad essere arrabbiati con la Vento, con una che parla con gli alieni…“. Al posto della Vento dovrebbe entrare Francesca Cipriani una pupa che a detta della d’Urso “non è famosa”. Le piace dire già vista, un volto noto della tv. Peccato che la Cipriani sia persino una ex vincitrice de La pupa e il secchione, oltre che una vista e rivista nel format ( ha partecipato anche all’edizione con Pucci, per dire).