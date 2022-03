I figli di Manila Nazzaro: “Abbiamo pianto nei tuoi momenti tristi”

Una sorpresa dolcissima per Manila Nazzaro durante la sua intervista a Verissimo, i suoi figli. E’ il più grande a parlare per entrambi ma sul divano di casa per lei ci sono tutti e due. “Siamo orgogliosi del percorso che hai fatto, ti amiamo mamma” chiudono così il loro messaggio ma hanno per lei parole bellissime, anche in parte tristi per Manila Nazzaro quando Francesco confessa che mentre la mamma era al Grande Fratello Vip e loro la seguivano sempre hanno riso alle sue battute ma purtroppo hanno anche pianto nei suoi momenti più tristi. La Nazzaro si è fatta forza nel gioco pensando a loro ma quei momenti tristi ci sono stati, sa di essere stata se stessa. Si commuove, sono stati bravissimi durante la sua assenza. “Sono stati responsabili, buoni, pazienti, io so che sono mancata tanto” anche se loro la vedevano sempre in tv, di continuo.

Manila Nazzaro a Verissimo

“Lorenzo l’ho trovato stanco non ne poteva più. Una statua ai miei genitori che si sono trasferiti in una città che non è la loro per i nipoti ma li ha aiutati ovviamente Lorenzo che faceva avanti e dietro.” Il suo compagno e i suoi genitori erano il punto di riferimento dei suoi bambini, lo sapeva, per questo nei sei mesi di reality è rimasta concentrata, serena.

E’ vero che Lorenzo si è arrabbiato più volte quando la attaccavano nella casa ma poi una volta finito il reality tutto un po’ svanisce. Per lei che prima di tutto è mamma tornare a casa è stato semplice, ricominciare la vita reale è stato semplice e bellissimo.

I suoi figli ovviamente vengono prima di tutto e tutti ma Manila si commuove, li ha trovato cresciuti, cambiati, soprattutto il più grande.

E’ Miriana Trevisan la persona che nella casa del GF Vip l’ha aiutata più di tutti ma anche Lulù e Jesicca, Sophie sono nel suo cuore. Parla anche di Soleil e del legame che ha avuto con Katia Ricciarelli; il gioco è finito, nella vita reale potrebbe anche riabbracciarle e ricominciare.