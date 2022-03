Federica delusa da Matteo gli dà dell’immaturo ma il pubblico è tutto dalla parte del tronista

Non è facile essere una non scelta e capita che, come è successo oggi a Federica, si dicano delle cose che poi il pubblico a casa non apprezza. Della serie: la volpa che non arriva all’uva dice che è acerba. Perchè Federica a Uomini e Donne si è fermata fino alla fine per Matteo, se davvero pensa di lui che non sia maturo e che non sarebbe stata la persona giusta per stare al suo fianco, perchè non lo ha detto prima di ascoltare il discorso di Matteo e invece ha detto tutto dopo? Si è detta delusa, gli ha dato dell’immaturo e ancora prima che Matteo iniziasse a parlare, si è presentata con i suoi soliti modi: “Fai una cosa rapida”. Per l’ennesima volta il suo io messo davanti al resto, e non ha tutti i torti la Cipollari quando ha deciso di rispondere a tono, definendo la ragazza un macigno. Se Ida Platano è pesante, qui siamo ben oltre ogni limite. Da sei mesi Federica ci ricorda che per lei non è come per le altre, perchè ha un figlio a casa. Eppure nessuno le ha puntato una pistola alla tempia costringendola a partecipare a Uomini e Donne. Se lo ha scelto e lo ha fatto per mesi, evidentemente è perchè lo poteva fare.

E il pubblico non ha gradito affatto l’atteggiamento di Federica, non a caso, sono piovuti commenti a go go sui social, durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di oggi, 31 marzo 2022.

Pioggia di critiche per Federica dal pubblico di Uomini e Donne

Tra i tanti commenti sui social: “Brava Tina eppure i tuoi modi non li condivido. Una ragazza che ha dimostrato quello che valeva… Poco… Matteo sei dolcissimo. Godi di questo momento meriti felicità e semplicità. Per lei ci sarà purtroppo qualche altro povero cristo da massacrare.” Uno spettatore ha scritto sulla pagina Fb del programma: “Tanti lo criticheranno questo ragazzo, ma io personalmente posso dire che è un bravissimo ragazzo, sarà anche immaturo, ma è puro, sincero e buono d’animo, cosa rara in questa società.Sono strafelice che non abbia scelto “la donna matura”, così si definisce lei, ma con la sua ultima sparata,forse l’immatura è proprio lei!!!!Auguro a questi due ragazzi tutto il bene possibile!!!“.

E ancora: “Se gli avesse voluto veramente bene e lo amava non sarebbe uscita quella maniera così cafonesca per l’ennesima volta farlo stare male!.” La pensano un po’ tutti come Tina insomma: “Fedelagna..”ti auguro di crescere un pò” Fino ieri era perfetto per lei.. Se l’avesse scelta andava bene?? Ma tutto apposto??Capisco la delusione ma inferire sulle persone alla fine di una scelta non ha più senso. Sapeva benissimo che poteva essere un no. Pesante fino alla fine.. La scelta è stata giustissima…Grande Tina!!!Aspettavo la reazione di Tina perché era lo stesso pensiero mio…“. E l’ultimo: “Ha fatto bene ! Troppo diversi lei è troppo matura anche un po’ pesante anche se posso capire,ma purtroppo lui giustamente ha scelto una ragazza più libera come lui,giusto scegliere la persona che noi riteniamo più giusta bravo Matteo importante essere felici delle scelte che si prendono auguri per tutto.“