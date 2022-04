Ascolti tv, è boom per Don Matteo 13 che non delude, l’Isola si ferma al 15%

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 31 marzo 2022. Don Matteo, alla sua tredicesima stagione, riuscirà a essere ancora una delle fiction più viste di Rai 1? Come sempre lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano proprio come è andata la sfida tra la fiction con Terence Hill e la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 che al giovedì sera, certamente, non avrà vita facile.

La serata è stata vinta da Don Matteo che torna e si fa sentire con un boom clamoroso, quasi il 30% di share per la fiction più longeva di Rai 1.

Un episodio un po’ bizzarro quello di Don Matteo 13 che avrà messo alla prova il pubblico alle prese con il loop temporale nel quale Cecchini era finito. Un primo episodio che ha già messo in chiaro come Terence Hill sarà sempre meno presente nella serie per dare spazio a Cecchini, che in qualche modo potrebbe prendere il suo ruolo con delle indagini strampalate, alla capitana e company. In attesa, è chiaro, divedere come in questa narrazione si inserirà don Massimo, in arrivo dalla quarta puntata della fiction di Rai 1.

L’Isola offre al pubblico di Canale 5 uno spettacolo piacevole. Da anni forse non si rideva e ci si rilassava in questo modo seguendo un reality. C’è una bella atmosfera intorno a Ilary, un po’ diversa quella in Honduras ma funziona. Il cast è perfetto, gli opinionisti altrettanto e finalmente si ride. Possiamo dire che, ascolti a parte, le prime due settimane di Isola ci hanno fatto dimenticare sei mesi di inutile Grande Fratello VIP. Un vero miracolo.

Gli ascolti del 31 marzo 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

La prima puntata di Don Matteo 13 è stata vista da una media di 6.541.000 con il 29,90%. Numeri che solo Doc-nelle tue mani aveva fatto in questa stagione di Rai 1. Ottimo risultato, eccellente, dopo 20 anni ancora tutto questo amore per la serie.

Non funziona il raddoppio per l’Isola, almeno dal punto di vista dei numeri. Il reality di Canale 5 si ferma a 2.380.000 con il 15,70% di share.

Su Rai2 C’era una Volta a… Hollywood è stato visto da 721.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Battili Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica non brilla con una media di 798.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.170.000 spettatori con uno share del 6.9%. Nella sfida tra i talk, vince Formigli. Su TV8 Venom ha segnato l’1.7% con 380.000 spettatori mentre sul Nove The Italian Job ha catturato l’attenzione di 382.000 spettatori (1.7%)