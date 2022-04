Ottimi ascolti per la scelta di Matteo Ranieri: Uomini e Donne sempre certezza

Non è stato uno dei troni più entusiasmanti visti in quel di Uomini e Donne, anzi forse è stato anche tra i più noiosi degli ultimi anni. Nonostante questo, gli ascolti hanno comunque premiato la puntata dedicata alla scelta di Matteo Ranieri, andata in onda ieri, 31 marzo 2022. Con quasi 3 milioni di spettatori, il programma di Canale 5 si porta a casa un’ottima media e continua a essere leader nella sua fascia. Una vera e propria certezza. E se è vero che le avventure dei più giovincelli piacciono sempre meno al pubblico, è altrettanto vero che le beghe di dame e cavalieri di quello che un tempo è stato il trionfale trono over, fanno impazzire il pubblico che regala sempre ascolti altissimi.

La scelta di Matteo ha comunque portato a casa un ottimo dato di ascolto, nonostante sia stata una delle meno empatiche ed emozionanti degli ultimi anni. Prima lo show di Federica, una delle peggiori reazioni alla mancata scelta che si sia mai vista nello studio di Uomini e Donne. Poi il discorso abbioccante di Matteo alla sua scelta; l’unica cosa che è sembrata vera, erano le lacrime di Valeria, realmente emozionata. Tra l’altro la corteggiatrice non riusciva a capire perchè mentre lei avrebbe voluto baciare Matteo, lui pensava a legarle al collo una catenina invece di abbracciarla e stringerla, un po’ la sintesi di un trono zoppicante. Ma per fortuna è finito, e per la gioia di tutti, anche con ascolti eccellenti per questa scelta finale.

Il pomeriggio di canale 5 perfetto con i programmi di Maria

Ottimi quindi i numeri di ieri con Uomini e Donne che vola con il 24% con 2.970.000 spettatori (finale 2.398.000 – 21.5%). E poi a seguire ottimi anche i numeri di Amici visto da 2.000.000 spettatori (18.1%)