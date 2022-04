Ditonellapiaga fidanzata e innamorata ma la nonna la massacra

Ditonellapiaga ha solo 25 anni ma la determinazione di una grande star è così che Silvia Toffanin presenta la cantante a Verissimo. L’abbiamo conosciuta tutti guardando Sanremo, Ditonellapiaga ha partecipato con Donatella Rettore. Il suo grazie alla famosa artista risale al poster che ha nella sua camera, è sempre stata la sua preferita. Margherita Carducci, questo il suo vero nome, ha bisogno di prendere fiato dopo avere cantato e ballato, per lei arriva subito il messaggio della nonna. Nonna Ludovica trova orrendo il nome d’arte scelto dalla nipote ma è lei che compare sulla copertina del suo primo disco, Campuflage. Una copertina colorata: “Ci sono nonna con le sue amiche e mia zia. Mi piaceva l’idea di portare qualcosa di familiare, ma che sembrasse glamour” e invece tutte quelle signore le conosce benissimo. “Nonna è una tipa tosta, mi massacra a volte“.

Ditonellapiaga un nome punzecchiante come i suoi testi

“Era il mio nome di Instagram, allora una volta in un locale ho sentito che mi hanno chiamato con questo nome e ho pensato fosse perfetto perché era provocatorio ma anche simpatico, anche chimica è un pezzo che provoca ma senza essere aggressivo”.

E’ fidanzata, è innamorata ed è il primo ragazzo che la rende serena: “E’ uno che non si fa spaventare da certe cose che facilmente potrebbero spaventare altri fidanzati. Anche andare in giro con i fan che mi riconoscono, non ero abituata anche se tutti sono molto carini”. Questa estate Ditonellapiaga girerà tanto grazie a Rettore, a Sanremo e al disco che è uscito a gennaio, sarà in giro tra le varie date dei suoi concerti.

E’ la nuova Donatella Rettore? Di lei racconta: “Era il mio idolo, diciamo che tra le ariste italiane è sempre stata un punto di riferimento, sempre trasgressiva ma in modo sempre simpatico, sfacciata ma non arrogante e soprattutto il suo è un tipo di musica al femminile che prima non era nella norma, ecco, è stata un punto di partenza per fare la mia musica in maniera spontanea”.