Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: “C’è un’unica cosa veramente brutta ad Amici”

I Cuccatodo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, hanno alle spalle una lunga carriera, sono arrivati ad Amici perfetti per il ruolo di insegnanti e a Verissimo raccontano la loro esperienza nel programma che vedremo in onda anche stasera. Sanno di dovere essere sempre dei modelli per i ragazzi, per gli alunni di Amici e la Cuccarini ammette che è felice di gestire il canto quest’anno, fiera e orgogliosa dei suoi ragazzi: “E’ un percorso molto interessante rispetto allo scorso anno con il ballo perché devi ragionare in modo diverso con cantanti anche per un discorso discografico. Sono anche contenta di stare con Raimondo perché ci siamo ritrovati con una visione molto simile di questo programma”. Ovviamente non manco le frecciatine ai loro avversari, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Noi siamo professori normali, sono loro che sono esagerati… Anche per il guanto di sfida, certo serve a mettere in luce i nostri allievi ,ma anche a fare splendere gli altri e le nostre lettere sono sempre molto belle, i ragazzi non si lamentano mai di noi, cosa che non si può dire sugli avversari”.

Raimondo Todaro ricorda l’insegnante a cui era più legato

Todaro ricorda i suoi insegnanti: “Severi tendenzialmente no ma uno di loro lo sentivo come un padre. Mi ricordo che quando ero giovane tante cose io le facevo forse per non deludere lui e non per me stesso e quindi cerco di instaurare un legame con gli allievi. Certo ognuno di loro è diverso”.

C’è un momento molto brutto che entrambi vivono ad Amici e Todaro lo confida: “L’unica cosa brutta ma veramente butta è che ti affezioni talmente tanto che poi quando li perdi ti posso assicurare che è brutto” si riferisce alla recente uscita di Christian Stefanelli.

“Ci mancano gli abbracci non possiamo mai avere un contatto con loro ed è una cosa che ci manca tantissimo perché tante volte un abbraccio dato in un momento può essere molto importante per un ragazzo… Dovremo forse aspettare l’ultima puntata” aggiunge la Cuccarini, sempre così materna.