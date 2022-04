Tommaso Zorzi festeggia il compleanno a Verissimo con il suo secondo libro

Oggi compie 27 anni e Tommaso Zorzi lo festeggia a Verissimo presentando il suo secondo libro, Parole per noi due. Spalle larghe grazie ai suoi genitori, alla leggerezza con cui hanno affrontato con lui una parte importante della sua vita, quando si sentì pronto a comunicare tutto di se stesso. “Per due anni sembravo un cavallo pazzo e ho rischiato ma una cosa che ho apprezzato della mia famiglia è che sapevano che stavo sbagliando e mi hanno lasciato fare anche questo”. Tommaso Zorzi ricorda il bullismo subito e quel pettegolezzo che c’era in classe: “Me ne hanno dette di ogni ed è stato il motivo per cui i miei genitori mi hanno molto spinto ad andare a studiare a Londra. Io lì ho ricominciato tutto dall’inizio e mi ci sono voluti pochi mesi per scrivere una mail per dire ai miei che ero gay”.

Tommaso Zorzi a Verissimo

E’ felice della storia d’amore con Tommy e per Zorzi è tutto bellissimo, soprattutto sentire che tutta la famiglia è in piena armonia, anche perché Tommy e sua madre si sentono spesso anche per cose loro.

“La dinamica di coppia è molto libera e molto rilassata anche perché lui è ancora più giovane di me e ha bisogno di invitare gli amici a casa, di stare da solo con loro, di andare a ballare con gli amici. Io invece non posso, lui è geloso, io sono un finto geloso”.

Pensano già al matrimonio? Tommy è molto giovane: “Il matrimonio mi piace perché è una scusa per dare una festa ma non sono un fan dei matrimoni ma mi piacerebbe coronare il nostro amore, certo a prescindere dal matrimonio o no”.

Anche Tommy ovviamene ha già letto il suo libro: “E’ un romanzo tenero, l’ho scritto da innamorato, a differenza del primo libro che era cinico, anche questo ha un lao cinico ma con la speranza per l’amore”. Con Tommy Zorzi ha tante cose in comune, anche il nome ed è buffa questa cosa, racconta che hanno lo stesso segno zodiacale ma anche molto di più, è ovvio.