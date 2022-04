Ida e Riccardo ballano insieme tra emozioni e recriminazioni: ci sarà un dopo?

Era stato annunciato con le anticipazioni di Uomini e Donne ed è successo: Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nello studio di Canale 5 come si è visto proprio nella puntata in onda il 6 aprile 2022. E ovviamente, pesanti come due macigni, sia il cavaliere che Ida hanno ricominciato a parlare di quello che è stato. Incredibile ma vero, due anni e oltre dopo, siamo ancora qui ad ascoltare quello che è stato, quello che non ha funzionato, quello che si sono detti, quello che non hanno detto. Ancora…E come se no bastasse, c’è anche, ahinoi, la possibilità che, come ha detto Ida, il grande amore faccia un giro immenso e poi ritorni. Noi ci auguriamo, che se davvero dovesse succedere, il giro lo faccia anche ben lontano dagli studi Elios e che i due decidano di viversi la storia d’amore fuori. Per il momento però, non sembra esserci questo pericolo. Dopo questa puntata di Uomini e Donne infatti, ci sono state già altre registrazioni e dalle anticipazioni arrivate da Roma, sappiamo che Riccardo al momento esce con un’altra dama. Per cui Ida, sta continuando il suo percorso con il cavaliere romano arrivato nello studio per conoscerla ( quello di cui Ida dice che “la incanta”) mentre Riccardo ha già iniziato un percorso con una dama diversa…

Uomini e Donne il ritorno di Riccardo: la reazione del pubblico

Il pubblico si è diviso, vi mostriamo alcuni commenti che i fan del programma hanno postato sui social nel corso della puntata: “Ma tanto ci ricascano di nuovo e speriamo che sia la volta giusta perché così escono tutti e due.” E’ un po’ quello che ci auguriamo anche noi ecco. Se sono rose, dovrebbero risbocciare tra Brescia e Taranto…

Il ritorno di Riccardo non è stato accolto con grandissimo entusiasmo. Una spettatrice ha scritto: “Solo un gran Mah. Lui mi sta proprio antipatico, di un egocentrismo assurdo, amore per se stesso in assoluto….Ma la cosa incredibile che Ida, immaginavo si sarebbe illuminata vedendolo, però anche troppo! La dignità e l’orgoglio dove li mette!?Tutta sta soddisfazione a lui non gliela avrei data….Mah Spero di non vedere certi teatrini perché non reggo….“.

C’è comunque anche chi si augura un lieto fine per questa coppia: “mi sono piaciuti molto…cercavano di non sorridersi ma erano felicissimi entrambi. Se solo lei smorzasse un po’ la sua “pesantezza” e lui smettesse di credersi l’unico uomo al mondo! In bocca al lupo!“.