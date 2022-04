Veronica Gentili al posto di Barbara d’Urso per Pomeriggio 5 News versione estiva? L’indiscrezione

Veronica Gentili sbarca anche su Canale 5? Arriva da Oggi l’indiscrezione che riguarderebbe il day time estivo di Canale 5. A un mesetto dagli arrivederci e dalla chiusura dei classici programmi del day time di Mediaset iniziano a trapelare delle notizie su quello che vedremo a partire da giugno. Sembra proprio che, Canale 5 non abbia intenzione di tenere spenta la rete per quanto riguarda l’informazione. Lo scorso anno nel mese di agosto era andato in onda il programma Morning News, al posto di Mattino 5, un esperimento riuscito a metà ( in ogni caso con una minima spesa e una rete sempre accesa al mattino). Gli ascolti non sono stati molto convincenti ma il programma con Simona Branchetti si è dimostrato una valida alternativa a quello di Vecchi e Panicucci. E visto che probabilmente la Branchetti, vista anche al timone di Pomeriggio 5 News durante il periodo natalizio, potrebbe essere nuovamente impegnata nella fascia oraria mattutina, si pensa a una collega diversa per il pomeriggio. Al posto di Barbara d’Urso dovrebbe quindi arrivare Veronica Gentili.

La giornalista, molto apprezzata su Rete 4, potrebbe quindi traslocare anche su Canale 5 dopo aver condotto un programma anche su Italia 1. A lei sarebbe affidata la fascia pomeridiana. Su Rai 1 infatti per l’intera estate, come di consueto, andrà in onda la versione estiva de La vita in diretta e Canale 5 non vuole perdere quella fetta di pubblico abituata a informarsi con il programma di Barbara d’Urso. Per questo, secondo le indiscrezioni arrivate dal settimanale Oggi, Mediaset avrebbe deciso di puntare su Veronica Gentili, volto giovane e dinamico. Una vera stakanovista per l’azienda, pronta a lavorare 7 giorni su 7.

Veronica Gentili prenderà il posto di Barbara d’Urso?

Per il momento, solo indiscrezioni e nulla di certo. Nelle prossime settimane si potrebbero forse avere maggiori certezze, visto che a fine maggio, Pomeriggio 5 dovrebbe chiudere i battenti per salutare il pubblico. La versione estiva potrebbe quindi andare in onda nel mese di giugno, luglio e agosto una vera e propria novità per la rete. In questi ultimi anni, la d’Urso si è allungata nel mese di giugno, coprendolo per intero nel periodo della pandemia. Vedremo quindi nelle prossime settimane se in modo ufficiale, saranno dati altri dettagli.

Nel frattempo anche in casa Rai si lavora alla programmazione estiva

Generalmente Barbara d’Urso commenta le indiscrezioni e le news che trapelano in rete, lo farà anche questa volta? Non ci resta che attendere.