Luana Ravegnini confida il dolore per l’Alzheimer che vive in famiglia

Luana Ravegnini la vedremo domattina alle 11:55 su Rai 2 con una nuova puntata di Check Up, ospite oggi a Storie Italiane ha confidato la sua felicità ma anche il dolore per l’Alzheimer. E’ una patologia di cui parlerà con gli esperti, con i medici, anche nelle puntate del suo programma, ad Eleonora Daniele ha spiegato che purtroppo è una malattia che conosce bene perché la vive da vicino. Ne soffre una persona della sua famiglia, una persona a lei molto cara. Saggia ed equilibrata, tono pacato, voce rassicurante, Luana Ravegnini sembra davvero la scelta giusta per condurre Check Up. Credeva di avere chiuso con la tv, con il mondo dello spettacolo, invece la Ravegnini è stata scelta, chiamata a condurre un programma per niente semplice e che da anni era stato sospeso.

Luana Ravegnini e il legame con sua figlia Adele

Aveva scelto di dedicare tutta se stessa alla famiglia, alla figlia e al marito. L’ha fatto per tanti anni ma forse solo adesso ha compreso che le mancava qualcosa, le mancava il suo lavoro, pensare anche un po’ a se stessa. Con la figlia Adele ha un bellissimo rapporto, sono complici ma Luana cerca di fare attenzione: “Manteniamo una certa distanza, nel pieno rispetto del rapporto tra una madre e una figlia, però è la mia gioia di vita, non potevo aspettarmi di meglio. Lei è molto buona, sensibile, rispettosa e studiosa. La differenza rispetto a me è che è molto socievole, ama stare in mezzo alla gente, è godereccia”.

Da mamma è preoccupata per gli adolescenti che hanno vissuto il covid, per i bambini lasciati davanti alla tv o con i social. “Alla base dell’educazione sicuramente c’è la formazione che si dà a casa, noi genitori siamo sempre determinanti nel carattere dei nostri figli. Siamo noi che li plasmiamo e mettiamo su certi binari. Purtroppo il periodo del Covid è stato deleterio: i genitori hanno tralasciato i loro figli”. Di certo nella sua trasmissione tratterà anche questi argomenti in aiuto ai genitori.