Che botto Mara Venier con Jovanotti: Domenica IN vola oltre il 21% di share

Grandissimi numeri per la Domenica IN di Mara Venier che si prepara, stando alle indiscrezioni lanciate da Tvblog, persino a festeggiare in prima serata con una puntatona dedicata alla conduttrice. Uno speciale in prime time per chiudere alla grande una stagione fatta di numeri eccellenti e di soddisfazioni. Mara Venier tra l’altro proprio ieri nel corso della super intervista con Lorenzo Jovanotti, ha annunciato che andrà avanti anche nella prossima stagione televisiva. A dispetto di quanto aveva detto mesi fa, la conduttrice romana ha deciso di restare ancora al timone di Domenica In per tenere compagnia un altro anno al pubblico della prima rete. Ma prima di pensare a settembre, restano ancora quasi due mesi di programma, e Domenica IN continua a fare ancora numeri che sono davvero ottimi soprattutto considerato il periodo, caratterizzato sempre da un calo fisiologico primaverile, se così possiamo definirlo. Calo che non riguarda Domenica IN che ieri ha fatto benissimo sia nella prima parte, con l’intervista imperdibile a Jovanotti, vista da oltre 3 milioni di spettatori, che nella seconda, con una media del 18% di share.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri del 10 aprile 2022.

Domenica IN è ancora boom di ascolti per Mara Venier: i dati del 10 aprile

I numeri ci dicono che la puntata di Domenica IN di ieri è stata vista nella sua prima parte da 3.172.000 spettatori al 21.5% mentre in seconda parte 2.548.000 al 18.5% di share, i saluti di Mara 1.948.000 al 14.9% share.

Lo scorso anno con l’Italia ancora divisa tra zone rosse e arancioni e con le riaperture che non erano ancora arrivate, Domenica IN registrava in share, ascolti più bassi ( mentre il numero di spettatori era più alto, in generale la platea era maggiore). Domenica IN dell’11 aprile 2021 faceva 3.620.000 spettatori pari ad uno share del 18.07%, nella prima parte, e 3.261.000 spettatori pari ad uno share del 17.49%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.05. Possiamo quindi dire che anche questa stagione di Domenica IN ha fatto il suo, anzi forse anche qualcosa in più.