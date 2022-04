Matrimonio a Prima vista 2022 scoppia anche l’ultima coppia: sui social la verità

Sembrava dover essere una edizione capace di fare la storia quella del 2022 di Matrimonio a Prima vista Italia, la quinta targata Discovery. Tre coppie infatti, arrivate alla scelta finale, avevano deciso di andare avanti nell’esperimento. Non c’era stato nessun divorzio, cosa che aveva colpito molto sia il pubblico e gli esperti. Sembrava che la scienza avesse davvero fatto tutto alla perfezione e invece, alla fine, le cose sono cambiate. Dopo mesi infatti, già due delle coppie che avevano deciso di restare sposate, hanno scelto di procedere con il divorzio, pur restando in ottimi rapporti. E oggi, dai social, scopriamo anche che l’unica coppia che ci aveva creduto, o almeno così sembrava, alla fine ha fatto una scelta diversa. Parliamo di Antonio Quarta e Giorgia Rosati; nell’episodio finale di Matrimonio a Prima vista Italia 2022 registrato qualche mese dopo l’inizio dell’esperimento, Antonio e Giorgia avevano raccontato di essere ancora marito e moglie. La loro era una storia che stava funzionando bene anche se la distanza, non era semplice da gestire. I due infatti non avevano mai convissuto. E forse questa è una delle grandi differenze con le edizioni americane del programma, dove i protagonisti si mettono realmente in gioco a 360 gradi. Il format Usa infatti, prevede che le coppie di neo sposi vadano a vivere insieme, cambino anche città e per questo viene dato alle coppie un vero e proprio aiuto economico. Solo vivendo dal primo giorno insieme, si può infatti capire se davvero siamo di fronte a un matrimonio che funziona oppure no.

In queste otto edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, forse solo all’inizio si sono realmente tutti messi in gioco con convivenze, trasferimenti e prove più complicate da superare…Non a caso, come si può vedere sui social, ci sono molti commenti di spettatori delusi che accusano i protagonisti del format, di aver recitato solo per ricevere una buona dose di visibilità…

Antonio e Giorgia di Matrimonio a Prima vista Italia 2022 non stanno più insieme

Proprio in queste ore, Antonio ha postato sui social alcune foto che mostrano tutto il gruppo di Matrimonio a prima vista insieme a Roma. E rispondendo alle domande dei fan, il salentino ha spiegato che lui e Giorgia non stanno più insieme. Sono tutti buoni amici ma non c’è nulla di più.

in un post su instagram, Antonio ha scritto: “Può sembrare una frase fatta ma posso affermare con assoluta certezza che è stata una delle esperienze più belle della mia vita! Sono cambiato tantissimo in questo periodo, sono cresciuto, ho conosciuto delle persone meravigliose: prima su tutte: mia moglie! Giorgia! Non poteva capitarmi una Donna diversa accanto. E no, non l’avrei voluta un’altra donna accanto. Se dovessi tornare indietro rifarei tutto nello stesso modo (nonostante le mille critiche). Insieme ci siamo divertiti, abbiamo messo in gioco sentimenti veri, abbiamo bevuto (mamma quanto abbiamo bevuto!), abbiamo urlato, ci siamo mandati a quel paese, abbiamo fatto l’amore! È stato un cocktail di emozioni. Bellissime.“

E due giorni fa Giorgia via social, ha spiegato a modo suo, perchè la storia con Antonio è finita: “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un si o con un no. “

E ancora: “È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con TE.” Un viaggio che però porterà entrambi verso il divorzio. Tre coppie su tre sono scoppiate, esperimento fallito per i tre esperti quindi.