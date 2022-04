Nathaly Caldonazzo sognava la famiglia perfetta ma suo padre era violento

Come tutti Nathaly Caldonazzo sognava la famiglia del Mulino Bianco ma per lei non è andata bene. A Oggi è un altro giorno racconta del padre, che descrive come un omone enorme. Suo padre era bello, ci sapeva molto fare ma a sua madre non ha reso la vita facile, è stato violento con lei e Nathaly Caldonazzo racconta che ha assistito a delle scene che da piccola l’hanno segnata. “Lo amavo perché era mio padre ma volevo proteggere anche lei che era così indifesa e così bella ma non potevo farlo perché ero così piccola e lui così alto”. Purtroppo, la famiglia che sognava non l’ha avuta nemmeno crescendo. Nathaly non si è mai sposata ma quel matrimonio lo desidera ancora, magari con un abito avorio e non più bianco ma spera ancora arrivi la storia d’amore più importante, anche se sta bene così, con sua figlia Mia, con tutti gli amici di una vita.

Nathaly Caldonazzo a Oggi è un altro giorno

Quello vissuto da bambina è un passato che ha influito sulla sua vita: “Una figlia non so perché va sempre a cercare la stessa vita della madre, a me è successo in varie forme, non ho mai avuto rapporti bellissimi. Ma dei segnali ci sono e se vuoi perseverare è colpa tua”. Racconta come sono gli uomini da cui subisci violenza emotiva: “Ti manipolano, ti rendono insicura, ti fano capire che senza di loro non sei capace di fare nulla. Io la violenza emotiva la trovo alla stessa stregua di quella fisica. Io ci credevo quando mi dicevano certe cose”.

Mamma Leontine le manda un messaggio, è sempre una donna bellissima: “Sono molto orgogliosa di te, non ti so dire come mamma quanto sono felice di averti come figlia. Grazie che sei nella mia vita”.

La Caldonazzo non mostra facilmente le sue emozioni ma i sensi di colpa sì: “Devo dire che potrei fare di più, potrei essere più affettuosa, me ne rendo conto” ma spiega che è sempre stata molto impegnata, soprattutto per crescere sua figlia. “Mia figlia ha 17 anni e mezzo ed è molto determinata, non le puoi dire nulla perché è nata che già sa tutto. E’ molto bella e mi piace molto anche il suo carattere così determinato. Lei è già innamoratissima del suo Andrea e si parla addirittura di un futuro insieme”.