Shel Shapiro: “Per convincere Mara Venier a baciarmi ho impiegato un giorno”

Shel Shapiro e Mara Venier insieme in un video che ha emozionato tanto la conduttrice, il video del brano Non finisce mai. C’è un bacio tra Shel e Mara Venier, un tenero bacio d’amore, un bacio cinematografico, ma Shapiro confessa che ci ha messo un giorno intero per convincerla. La conduttrice di Domenica In sempre così esuberante, sempre pronta a una grossa risata, sul set di quel video non voleva saperne di dare un bacio ad un amico. Si conoscono da tantissimi anni ma la Venier era in imbarazzo. In realtà sembra che non abbia mai detto sì ma che il cantante abbia dovuto prendere l’iniziativa. A La vita in diretta lui usa un’altra espressione, poi rivedendo quelle immagini sorride pensando alla fatica fatta. Sembrava un bacio così tenero e spontaneo e invece in un attimo è svanita la poesia.

Shel Shapiro a La vita in diretta racconta cosa c’è dietro il bacio a Mara Venier

“E’ un tentativo di futuro, bisogna andare avanti, sono così stanco di guardare indietro, questo vivere al passato lo fa solo chi va in pensione. Noi facciamo un mestiere dove bisogna fare oggi e guardare al domani altrimenti si vive da pensionati” spiega Shel Shapiro raccontando dell’album che arriva dopo 14 anni ma è dal brano Non finisce mai che è iniziato questo suo nuovo viaggio in cui ha coinvolto anche la conduttrice.

Il 23 aprile ci sarà il suo primo concerto e poi le altre date del tour. E’ felice perché inizia ad arrivare il riscontro, il risultato del suo ultimo lavoro. Alberto Matano è un carissimo amico di Mara Venier e racconta che con lei ha ascoltato tantissime il brano del video. “Io ho passato un giorno intero cercando di convincere Mara che ci dovevamo dare un bacio… Lei è stata fantastica”. La Venier non può che confermare e su Instagram ha condiviso il racconto dell’amico Shel: non avrebbe voluto baciarlo.