Gli ascolti del pomeriggio in calo: a VID non basta l’intervista a Sebastiano

Aprile è arrivato e la primavera quest’anno si fa sentire, soprattutto per quello che riguarda gli ascolti del pomeriggio. Dopo due anni di pandemia tra zone rosse e arancioni, divieti e restrizioni varie ( coprifuoco incluso) si cerca una normalità che possa dare un nuovo senso a tutto. E questo significa anche stare il meno possibile in casa davanti alla tv, probabilmente. E come è successo anche negli anni passati, arriva il classico calo che caratterizza sempre il mese di aprile e quello di maggio, per gli ascolti. Non solo in prima serata ma anche al pomeriggio come testimoniano anche i dati di ascolto di ieri 14 aprile 2022 ( primo giorno di vacanza da scuola tra l’altro). Tutti i programmi del pomeriggio perdono ascolti strada facendo, non si salva neppure La vita in diretta che ieri, ha avuto dalle 17,45 circa alle 18,11 in esclusiva una intervista per la prima volta in studio con Sebastiano, il marito di Liliana. Gli ascolti sono in calo anche per Canale 5 che non brilla particolarmente con Uomini e Donne, pur incassando sempre ascolti d’oro. Ma vediamo i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 14 aprile 2022

Iniziamo da Rai1 dove gli ascolti di Oggi è Un Altro Giorno da giorni, sono in calo; il rpogramma di Serena Bortone ieri è stato visto da 1.674.000 spettatori pari al 14.2% della platea. Il Paradiso delle Signore tiene botta, ma non supera questa volta il 20% di share, si ferma a 1.871.000 spettatori con il 19.3%. Dopo il TG1 Economia (1.102.000 – 12.9%), La Vita in Diretta parte da 1.265.000 spettatori (14.7%), nella presentazione, e 1.627.000 spettatori (16.5%). Matano e Barbara d’Urso molto vicini in questa parte di stagione.

Passiamo a Mediaset. Su Canale5 Beautiful nonostante il grande enigma sul figlio di Steffy, non va oltre i 2.376.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita scende a 2.219.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne mette il 2 davanti, ma gli ascolti sono in calo; ieri 2.442.000 spettatori con il 21.8% (finale: 1.905.000 – 18.9%). Il daytime di Amici scende con 1.716.000 spettatori con il 18.1%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.759.000 spettatori con il 20%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori pari al 17.7% di share. La soap turca di difende abbastanza bene.

Per Barbara d’Urso ascolti non troppo convincenti. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.385.000 spettatori con il 15.8%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.33, e 1.461.000 spettatori con il 14.9% (Saluti: 1.380.000 – 12.5%).

Sulle altre reti resiste invece Ore 14 su Rai 2 che forse nelle ultime settimane ha strappato qualche spettatore alla rete ammiraglia, riuscendo a stabilizzarsi su una media 605.000 spettatori con il 4.9%. Detto Fatto ha ottenuto 418.000 spettatori con il 4.3%. Male invece Geo su Rai 3. Geo ha registrato 735.000 spettatori con il 7.3%. Il programma rispetto a inizio stagione, quando era più che vicino a Pomeriggio 5 e lo superava, nelle ultime settimane ha perso smalto ( ieri poi è stato anticipato da una edizione speciale del Tg3 che non ha aiutato).