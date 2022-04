Gli ascolti di Pasqua: Domenica IN leader del pomeriggio

Una domenica di Pasqua un po’ complicata per Mara Venier che senza voce ha dovuto gestire comunque oltre tre ore di diretta. Se l’è cavata benissimo e il pubblico sembra aver apprezzato visto che ieri Domenica IN ha tenuto compagnia a oltre 2 milioni di spettatori. Un ottimi risultato: per la prima volta, dopo due anni di pandemia, gli italiani sono stati liberi di muoversi per l’Italia, di tornare a viaggiare, di incontrare amici e parenti. Non una domenica di Pasqua incollati davanti alla tv, come è successo nel 2020 e nel 2021. Si vede per fortuna, una sorta di luce in fondo al tunnel. Nonostante questo, il programma di Rai 1 ha comunque fatto molto bene. Un milione di spettatori in meno alla classica media nella prima parte ma è un risultato ovvio. Quello che conta è che Rai 1 anche domenica 17 aprile 2022 ha trionfato con ottimi ascolti, battendo la concorrenza.

Mediaset nella prima parte del pomeriggio con le soap e con Scene da un matrimonio continua a non convincere. Il programma di Anna Tatangelo a quanto pare, piace solo a chi ha deciso di fare nuove puntate ma non al pubblico. La replica di Verissimo in fin dei conti non va poi neppure così male: senza traino e appunto essendo un “best off” fa bene.

Ma vediamo adesso i numeri.

Gli ascolti della domenica di Pasqua: ecco i dati del 17 aprile 2022

La puntata di Domenica IN di Pasqua è stata vista da 20,5% e 2.078.000 telespettatori nella prima parte e nella seconda parte il 19,8% e 2.048.000 spettatori.

Non brilla soprattutto nella prima parte il pomeriggio di Canale 5 che con Beautiful parte dal12.7% e una media di 1.287.000; a seguire il programma di Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio fa 9.4% con una media di 954.000; poi la soap spagnola Una vita che parte dall’8.8% con una media di 908.000;

e ancora Verissimo che parte dall’11% con 1.183.000 (16.28 / 17.10) e nella puntata vera e propria si porta al13.9% con una media di 1.619.000 spettatori (16.28 / 18.43). Non male in fin dei conti per una puntata in replica.