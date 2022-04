Bianca Guaccero ancora assente per motivi personali: quando torna a Detto Fatto?

Un’altra puntata di Detto Fatto senza Bianca Guaccero, anche oggi 19 aprile la conduttrice è assente. Anche oggi i suoi collaboratori prendono il suo posto e ripetono che è assente per motivi personali. Che succede a Bianca Guaccero? In passato quando ha avuto qualche dubbio sul covid è rimasta a casa in collegamento, ha dato sue notizie. E’ lei a tranquillizzare, anche se solo in parte, il suo pubblico, l’ha fatto sul suo profilo Instagram confermando i problemi personali ma aggiungendo anche altro. Da un po’ di tempo si vocifera che la prossima edizione di Detto Fatto ci sarà ma che Bianca Guaccero non sarà confermata. Non è ancora chiaro se questa sia una buona o una cattiva notizia, non è ufficiale che la conduttrice pugliese avrà un programma in prima serata, anche queste sono solo voci di corridoio. Tornando all’assenza e ai motivi personali di Bianca ecco cosa ha scritto sui social poche ore fa.

Bianca Guaccero ancora assente a Detto Fatto

“Ragazzi buon giorno! Tutto ok tranquilli sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con positivo. Ma domani ci sarò, per fortuna credo di averla svangata! Vi voglio beneeee!” un messaggio diretto della conduttrice, niente giri di parole né grandi frasi per dire che il problema era in pare ancora il covdi ma anche per confermare quei problemi personali di cui nessuno conosce l’entità.

In questo momento è in onda la nuova puntata in diretta di Detto Fatto, domani la Guaccero sarà di nuovo al suo posto e di certo dirà qualcosina in più sulla sua assenza di questi giorni.

Ovvio che i suoi fan vorrebbero non lasciasse mai Detto Fatto ma non dipende solo da lei. A questo punto sembra però certo che l’assenza di questi giorni non riguardi il futuro del programma. Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, presenze fisse del cast, intanto si alternano per sostituirla durante tutta la puntata.