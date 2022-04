Giada De Blanck non dimentica la morte del padre e la vita salvata alla madre

Giada De Blanck aveva solo 16 anni quando è morto suo padre, adesso ha 41 anni ma a Oggi è un altro giorno racconta che è ancora e sempre forte quel dolore. Prima di lei in studio entra la mamma, Patrizia De Blanck, 81 anni e con una vita così piena di emozioni da ringraziare per ogni giorno vissuto. Pensa che potrebbe morire da un giorno all’altro ed essere grata di tutto ma sa anche che lascerebbe a sua figlia un dolore insopportabile. Patrizia De Blanck oggi non è in gran forma, è caduta dalle scale, poco prima di partecipare al programma. Spiega che è successo a causa dei cani; cammina con un po’ di difficoltà ed è dolorante. Quando entra Giada si illumina ma vorrebbe vederla felice, realizzata anche nella vita privata e smetterla di cercare il principe azzurro, che non esiste.

Giada De Blanck ricorda il giorno della morte del padre

Giada continua a ripetere che lei e la madre hanno imparato presto a vivere da sole, che per due donne sole è stato ed è difficile. Ricorda quel terribile giorno come se fosse ieri, ricorda il momento in cui le dissero che il papà era morto tra le braccia di Patrizia. Giada iniziò a rompere tutto in casa, una rabbia che poi ha imparato a dirigere nel modo giusto, verso cose positive. Sa che da quel momento è stato difficile, è cresciuta in fretta, poi col tempo si è preoccupata sempre per sua madre. Le ha salvato la vita per ben tre volte, lo racconta ogni volta.

Patrizia De Blanck è da sempre testarda, anche nel farsi curare dai medici e ogni volta è Giada che la trascina salvandola per i capelli. Un amore e un legame che stupiscono Serena Bortone: forse è per questo che non trova l’amore della sua vita. Giada continua a sorridere, a raccontare, a ricordare, sembra vivere tutto con un emozioni molto forti, nonostante il tempo passi in fretta.