Roberta Morise pronta a sostituire Antonella Clerici in tv in estate

L’Isola dei famosi non è stata una scelta sbagliata per Roberta Morise. Anche se è stata naufraga solo per poco tempo sembra sia pronta a tornare in tv. Roberta Morise sembra pronta a sostituire Antonella Clerici in estate. Ovviamente E’ sempre mezzogiorno ad inizio giugno si ferma, va in vacanza, Camper è il programma che sostituirà nei palinsesti estivi il fortunatissimo bosco della Clerici. Roberta ha perso al televoto con Laura Maddaloni ma sembra avere guadagnato molto di più. In base a quanto anticipato da Tvblog la prossima estate sarà quella del suo ritorno, pronta ad andare in onda tutti i giorni. Non c’è ancora niente di ufficiale ma tutto lascia pensare che Roberta Morise sia stata scelta per affiancare Tinto e che i vertici Rai abbiano preferito lei a Bianca Guaccero.

Roberta Morse torna in tv con Camper?

Non c’è conferma e ovviamente non ci sono dettagli, nemmeno sul futuro di Detto Fatto. L’unica certezza è che per l’ex naufraga Camper sarebbe davvero una grande occasione dopo la mancata conferma a I Fatti Vostri. Non è stato un periodo semplice per Roberta Morise, non immaginava di fermarsi di nuovo. A Verissimo ha raccontato con sincerità che c’è stato un momento in cui per la prima volta non ha saputo gestire la fine di un lavoro, qualcosa di inatteso. “Non sapevo da dove partire e ricominciare. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho avuto una telefonata di bugie, mi si diceva che non sarei stata più la protagonista del programma, si è poi dimostrato altro”. Adesso invece può iniziare a pensare che partecipare ad un reality show è stata la scelta giusta; questo ovviamente se verranno confermate dalla Rai le indiscrezioni.

Sarà davvero Roberta Morise la conduttrice di Camper questa estate? Sarà lei ad intrattenere il pubblico abituato alla compagnia di Antonella Clerici?