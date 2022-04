Ascolti tv, The Band vince ma non convince. L’Isola 2022 non decolla

Una sfida tutta inedita quella del 22 aprile 2022 in prima serata. Chi avrà vinto? Da un lato una nuova proposta per Rai 1, quello che è stato definito un vero e proprio esperimento. Parliamo di The Band, il programma con Carlo Conti che ha visto ieri scendere in pista 16 band giudicate da tre giudici e scelte poi dai coach dopo le esibizioni. Dall’altro su Canale 5 la ricollocazione dell’Isola dei famosi al venerdì sera. Chi ha vinto la serata? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto del 22 aprile 2022, dati che ci raccontano di una vittoria non troppo brillante di The Band. Il programma di Carlo Conti vince sull’Isola dei famosi. Testa a testa per lo share, ma con un’ora di programma in meno ( e anche più).

Cosa possiamo dire delle due proposte della prima serata del venerdì? Sicuramente l’Isola in questa edizione ha tutti gli ingredienti per far bene ma il pubblico non sta regalando ascolti che forse il programma meriterebbe. Troppa stanchezza dopo sei mesi di GF VIP? Potrebbe essere, un peccato perchè davvero lo show non manca.

The Band nella sua prima puntata ha avuto un ritmo sostenuto nonostante il format debole, solo grazie a Carlo Conti sempre il numero uno nel suo mestiere. Purtroppo ci sono delle cose che non funzionano. Innanzi tutto l’audio. Il pubblico a casa, come si è capito anche delle migliaia di commenti sui social, non ha sentito benissimo nessuna delle esibizioni. L’audio era pessimo e davvero, sembrava di assistere a dei provini di basso livello. Di questi format, la parte delle audizioni sono generalmente le più forti ma è mancato il guizzo, quella nota divertente ( che non sono stati di certo i comici presenti in platea). Il risultato è stato parecchio moscetto, nonostante una giuria di primissimo livello che ha un po’ movimentato le cose. Vedremo la seconda se andrà meglio.

Nato probabilmente per cavalcare il successo della band Maneskin, il format ha anche il suo perchè ma bisogna lavorare e migliorare tante cose, quando si fa musica tra l’altro, la qualità del prodotto e del confezionamento deve essere impeccabile, altrimenti l’effetto sagra, non si scongiura.

Gli ascolti del 22 aprile 2022: ecco i dati auditel della serata

Con una media di 3.076.000 spettatori con il 16.2% share The Band su Rai 1 vince la serata. Non brilla il programma di Carlo Conti ma considerato che ne hanno parlato tutti come di un esperimento, possiamo dire che forse in Rai, si ritengano soddisfatti.

Niente da fare neppure al venerdì per Ilary Blasi e la sua Isola dei famosi. Il reality ha ormai uno zoccolo fisso che non si schioda dalla media dei 2 milioni. La puntata di ieri è stata vista da 2.272.000 spettatori con il 15.5% share. Come capirete bene lo share tra Rai 1 e Canale 5 è molto vicino per via della durata del programma Mediaset, finito dopo l’una.