Tommaso Paradiso: “Dopo la pandemia non metto più gli occhiali scuri”

Prima Tommaso Paradiso indossava sempre gli occhiali scuri, sul palco saliva coprendo gli occhi. A Domenica In spiega perché non li porta più, perché ha deciso di togliere gli occhiali da sole. “L’affetto della gente a me ripaga di ogni cosa. Penso che ai miei concerti è come una cena in famiglia più allargata” è così che pensa il suo pubblico viva ogni volta i suoi concerti, è ciò che gli arriva sul palco e dopo la pandemia vive tutto in modo diverso, si scopre, rivela le sue emozioni, quelle che prima nascondeva. Gli occhiali scuri erano la sua difesa, il non volere mostrare gli occhi lucidi. “Il lavoro toglie i tomenti, mi piace molto lavorare, non so, trovo gioia nel lavoro” spiega Tommaso Paradiso che aggiunge l’unica cosa che la pandemia gli ha regalato. E’ stato un momento difficilissimo per tutti ma se deve trovare una cosa positiva è nella voglia di liberarsi dalle emozioni.

Tommaso Paradiso a Domenica In

“Quando cantavo durante i concerti fino a prima della pandemia spesso indossavo un paio di occhiali scuri perché mi emoziono, penso a quando le ho scritte o alla persona a cui l’ho dedicata… La pandemia mi è servita perché adesso non li porto più questi occhiali e quando si vede che gli occhi stanno per rompersi dalle lacrime il pubblico lo apprezza”.

Tommaso Paradiso apre la sua anima, si concede, adesso riesce a farlo. “Non ho mai detto una falsa verità, una cosa non vera nelle canzoni, sarà anche banale ma le canzoni sono anche lo specchio dell’anima, non riesco a scrivere ciò che non mi appartiene”.

Se non avesse fatto il cantante avrebbe insegnato materie letterarie o proseguito il lavoro di sua madre che è una grossista di pietre preziose: “Un bellissimo lavoro e da quando sono piccolo, anche 6 anni, mi portava con lei in Oriente. Io le becco subito le pietre finte…” chiude il cantautore facendo sorridere tutti, perché le emozioni belle sono anche queste.