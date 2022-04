Margot Sikabonyi a 15 anni la morte del padre e Un medico in famiglia

“Sono fortunatissima ma sento che mi manca qualcosa” è così che Margot Sikabonyi inizia la sua intervista a Oggi è un altro giorno. Aveva 15 anni quando l’hanno presa per fare Un medico in famiglia, aveva accompagnato un’amica per il provino. Tutto è iniziato da lì, le hanno fatto un’offerta che non poteva rifiutare. Lei però voleva fare la ballerina, si sentiva in colpa e si è sempre sentita in colpa per avere tolto il ruolo di Maria ad un’attrice: “Era come se non meritassi quel posto e mi sono sempre portata questo senso di colpa, ma ci sono arrivata adesso, con il mio ultimo film, solo adesso ho sentito che ero al mio posto”. Mentre era sul set morì suo padre, per un infarto, all’improvviso; lui non ha mai visto il suo successo, Margot Sikabonyi aveva solo 15 anni.

Margot Sikabonyi Oggi è un altro giorno

Un dolore enorme, era sconvolta perché da un giorno all’altro suo padre non c’era più. Un medico in famiglia l’ha aiutata perché era davvero la sua seconda famiglia. Ma a un certo punto Margot non ha voluto più interpretare Maria perché la sua ricerca personale doveva distaccarsi da quel personaggio: “Maria era molto più formata di me e ho iniziato a ribellarmi. A volte la ribellione purtroppo deve essere una battaglia. Adesso mi guardo indietro e mi dispiace quanto fossi arrabbiata con Maria, con questo personaggio per cui oggi provo un affetto enorme”.

Ha mollato tutto ed è scappata alle Hawaii per studiare biologia marina. Aveva deciso che sarebbe stata la sua vita, lontana da tutto, era tutto bellissimo ma poi è tornata, ha deciso che la sua vita non poteva essere lì per sempre. Oggi è insegnante di yoga ma non ha certo smesso di fare l’attrice. Al cinema il film “Bocche inutili”, il primo set dove si è sentita al posto giusto, non più in colpa.