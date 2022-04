Francesco Facchinetti: “Mia figlia è come me, è scappata dall’asilo”

Tante volte Francesco Facchinetti ha raccontato che è stato un bambino così tanto irrequieto che è stato cacciato da tutte le scuole, da ogni asilo. Francesco Facchinetti ne combinava di tutti i colori e scappava, era piccolissimo come la figlia Liv, l’ultima nata, che a soli 3 anni è scappata dall’asilo. La piccolina di casa è come suo padre, e l’ospite di Serena Bortone non lo dice con orgoglio ma con preoccupazione. “Mia figlia Liv è come me, è scappata dall’asilo a 3 anni” confessa che ovviamente ha dato la colpa alla direttrice della scuola. Aggiunge che la piccolina si è già tagliata la faccia in due punti, ha due cicatrici: “Non puoi fare niente, è un’indole che hai e devi cercare di educare con gli esempi, come mia madre e mio padre hanno fatto con me”. Oggi che è padre Francesco Facchinetti si rende conto di quante ne ha combinate da piccolo ma sa anche che aveva vari problemi che non lo rendevano sereno, dalla dislessia ai problemi di vista.

Francesco Facchinetti a Oggi è un altro giorno ricorda l’amico del cuore

Di Andrea ha già parlato altre volte ma il dolore resta sempre. “Pensare che in due mesi c’è una malattia che prende il tuo migliore amico e te lo porta via. Mi sento in dovere di rimanere attaccato a questo tipo di dolore anche dopo 30 anni perché è un modo per non lasciare andare Andrea, per ricordarmi da dove vengo. I primi momenti di libertà e quando ho capito cosa volevo fare ero con lui. Purtroppo, sono cose che accadono”.

Non l’ha aiutato nessuno perché Francesco Facchinetti è sempre stato molto solitario: “Non amo raccontare le mie zone d’ombra, ci ho messo più di 30 anni per raccontare le parti più scure di me. All’età di 18 anni avevo già capito i giorni no e dovevo restare chiuso in casa. Erano giorni no che dipendevano da tante cose, anche fallimenti che mi mettevano in un mood negativo ma poi con il passare del tempo ho capito“.