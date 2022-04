Ascolti tv: la Champions vola su Canale 5, bene l’ultima puntata de La scogliera dei misteri

Con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia ma alla fine di dati di ascolto del 26 aprile 2022 sono arrivati e non manca neppure oggi la nostra analisi dei dati auditel che ci permette di scoprire come sono andati gli ascolti tv della prima serata. Vince facile il 26 aprile Canale 5 grazie alla Champions, che è sempre certezza. Vola Canale 5 con quasi il 20% di share, sei punti in più rispetto a Rai 1 che comunque, va detto, con una fiction francese di dubbia qualità pagata molto poco, porta a casa lo stesso risultato che ha registrato in sei serate la costosissima Noi. Fa riflettere questo dato, anche sui gusti del pubblico della generalista che spesso non riconosce realmente il valore di una serie ma punta sulle trame semplici e di facile comprensione, come nel caso di questa serie francese.

Nulla da dire sulla semifinale de La pupa e il secchione. Il programma continua a essere un flop, e ascolti a parte, è il contenuto che è davvero imbarazzante. Da sottolineare invece l’ottimo esordio di Flavio Montrucchio partito con la sua nave dell’amore su Real Time. Il canale 31 riesce a tallonare Tv8 che contava ieri sera su un cast di BIG notevole…E’ la dimostrazione che se il format piace, si riesce anche ad arrivare fino al 31 sul telecomando, non è poi una missione impossibile!

Gli ascolti del 26 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri in prime time

La Scogliera dei Misteri ha conquistato 3.266.437 spettatori pari al 14.81% di share. Per Rai 1 questi sono numeri di un successo, visto che la serie francese ha registrato praticamente lo stesso risultato ottenuto dalla serie Noi. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Real Madrid ha raccolto davanti al video 4.596.131 spettatori pari al 19.41% di share.

Su Rai2 Come ti divento Bella! ha interessato 1.036.657 spettatori pari al 4.62% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show ha catturato l’attenzione di 1.297.986 spettatori (8.85%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.281.423 spettatori pari ad uno share del 6.45%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 889.283 spettatori con il 5.23% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.371.909 spettatori con uno share del 6.74%. Nella sfida tra talk finisce in parità tra La7 e Rai3 mentre Rete 4 resta indietro.

Sempre ottimo Flavio Montrucchio su Real Time

Su TV8 Name That Tune – Indovina la Canzone ha segnato il 2.36% con 485.927 spettatori mentre sul Nove Parker ha catturato l’attenzione di 416.765 spettatori (1.98%). Su Real Time Primo Appuntamento Crociera segna l’1.98% con 470.047 spettatori. Ottimi numeri per Flavio Montrucchio che senza grandi ospiti ma con un format che punta sui personaggi comuni, riesce a pareggiare in numero di spettatori con Tv8 e a battere il Nove.