Per Barbara d’Urso ultimo sforzo prima dell’addio? Pomeriggio 5 in onda anche a giugno

Pomeriggio 5 si allunga? Pomeriggio 5 News arriva a luglio? Pomeriggio 5 News non va più in onda? Barbara d’Urso va, Barbara d’Urso resta? Come succede spesso quando si parla della conduttrice i rumors non mancano. Dopo le indiscrezioni bomba lanciate da Dagospia, arrivano altre news sul futuro lavorativo della conduttrice.

Facciamo ordine. Secondo Giuseppe Candela, per Barbara d’Urso che ha un contatto in scadenza con Mediaset ( scadenza a dicembre 2022) per la conduttrice non ci sarebbe possibilità di rinnovo. Mediaset avrebbe deciso di non affidare più a lei quindi la fascia pomeridiana ma starebbe pensando ad altro. Non solo, non rinnovare il contratto significherebbe anche non avere nessun ruolo in quel di Mediaset.

La seconda indiscrezione: si era detto che Pomeriggio 5 sarebbe stato sostituito da Pomeriggio 5 News, con un nuovo volto al timone del programma, già da giugno. Indiscrezione anche questa che però, secondo quanto si legge in un nuovo articolo pubblicato poche ore fa, non troverebbe conferma. A Barbara d’Urso sarebbe stato infatti affidato un altro incarico: coprire la fascia pomeridiana per tutto giugno, come successo nel periodo della pandemia.

Un ultimo sforzo prima dell’addio all’azienda, un’ultima richiesta oppure no?

Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso in onda anche a giugno?

E’ bene sempre ricordare che trattasi, in toto, di indiscrezioni e di notizie che non necessariamente troveranno conferma, o forse lo faranno solo in parte. Per cui per conoscere sia le sorti di Barbara d’Urso nel futuro prossimo ma anche in quello “lontano” bisognerà attendere un comunicato stampa ufficiale da parte di mediaset o magari una intervista da parte della conduttrice.

Per quanto riguarda invece la durata di Pomeriggio 5 in questa stagione televisiva, le risposte potrebbero persino arrivare prima del previsto. Potrebbe essere la stessa d’Urso ad annunciare l’allungamento del programma che da calendario, avrebbe dovuto fermarsi invece a maggio.

Nell’articolo di Tvblog tra l’altro, si legge che non ci sarà nessuna versione estiva del programma di Canale 5. Non ci sarà Pomeriggio 5 News mentre andrà in onda Mattino 5 News con Francesco Vecchi al timone del programma mattutino di Canale 5. Inoltre, sempre nel medesimo articolo, si annuncia che Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso tornerà in onda a settembre, in attesa del rinnovo del contratto che dovrebbe arrivare senza problemi per la conduttrice volto Mediaset da oltre 20 anni. Staremo a vedere!