Catia Franchi travolta dalla polemica a Uomini e Donne, Tina la difende: “L’attaccano per il cognome”

E anche oggi Catia, la dama del trono over di Uomini e Donne, è stata al centro delle polemiche nello studio di Canale 5. Biagio ha deciso di richiamare la dama a centro studio avendo qualcosa da dirle. Ha puntato il dito contro di lei, per far notare che aveva badato più al suo portafoglio che al valore della serata che avevano trascorso insieme e l’ha accusata anche di mettersi in mostra e di cercare visibilità nel programma di Canale 5. Ma non solo, sia lui che Armando le hanno dato della maleducata visto che aveva scattato una fotografia particolare nel camerino di Roma. Si trattava di una fotografia in cui Catia è seduta sul divano con le sue scarpe. La dama bolognese si è difesa dicendo che quelle erano scarpe appena tolte dalla confezione e che erano nuove di zecca, pulite, per questo motivo si è fatta la foto sul divano, se fossero state sporche non si sarebbe mai permessa.

A Uomini e Donne tutti contro Catia Franchi

Per la dama sono arrivate diverse accuse non solo da parte di Biagio e Armando ma anche da parte di Gianni Sperti. “Se tu vuoi fare la vita agiata lo porti al ristorante l’uomo con cui esci e paghi tu” ha sentenziato Gianni. Catia ha ribadito più volte che erano altre le sue accuse. Biagio infatti le aveva promesso un certo tipo di serata e invece poi le cose sono andate in modo diverso e non si aspettava dal passare a un invito per una cena a base di sushi a una pizza al taglio senza che ci fosse neppure un tavolino per mangiare. Le accuse di Biagio sono state pesantissime e il cavaliere ha sottolineato più volte il cognome della dama, che per chi non lo sapesse, è la sorella della stilista Elisabetta Franchi.

La dama ha voluto anche precisare che quando ha detto a Biagio di seguire le sue foto sui social, lo ha fatto per fargli capire che genere di vita lei fa. Ossia: molto sportiva, ama infatti le biciclette e le maratone ( come si può realmente vedere dalla sua pagina instagram) e non bada affatto alla vita di lusso. Ama lo sport e quando non lavora, si dedica alla bicicletta e agli allenamenti per le maratone. “A me di mangiare al ristorante di lusso non interessa nulla, meglio mangiare una banana dopo una maratona” ha detto la Franchi.

Tina Cipollari difende la dama

L’unica a prendere le difese di Catia Franchi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi è stata Tina Cipollari che ha fatto notare come Biagio sia stato sempre attaccato dalle donne con cui usciva e che invece adesso, magicamente, tutte le difendono mentre in passato era anche arrivato a dare la lista degli scontrini con i soldi spesi. “Ti attaccano perchè porti un cognome importante. Se fossi stata una ragazza qualsiasi, una commessa, ti avrebbero dato ragione” ha detto Tina che non vede nulla di sbagliato nel fatto che una donna dal primo appuntamento possa aspettarsi qualcosa di diverso che una pizza al taglio.