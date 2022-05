Domenica In: Mara Venier in lacrime a fine puntata

Dopo avere festeggiato il compleanno di Roby Facchinetti a Domenica In c’è stato un altro compleanno da festeggiare ma questa volta Mara Venier ha pianto. E’ sul finire della puntata che arriva Nello Buongiorno, il cantante che è stato accanto alla conduttrice nelle sue prime edizioni di Domenica In. Oggi è anche il compleanno di Nello, non sa quanti anni abbia, glielo chiede solo dopo la sua esibizione. Mara Venier è molto legata a lui, ieri l’ha sentito al telefono, lui le ha chiesto di fare un video ma alla fine Mara l’ha invitato in trasmissione. Nello oggi compie 76 anni, mentre canta con la sua inconfondibile voce alle sue spalle scorrono le immagini di Mara Venier alla conduzione delle vecchie di Domenica In. Era tanto tempo fa, era un’altra vita, con persone che oggi non ci sono più o che semplicemente non fanno più parte del suo mondo. Mara Venier si commuove, si asciuga le lacrime che continuano a scendere.

Perché Mara Venier ha pianto?

Questa non è stata una puntata difficile, anzi una puntata piena di amici ma il finale, quella canzone, la presenza di Nello in studio, tutto la porta indietro nel tempo. Nello ha una voce che non si dimentica e la Venier gli chiede di cantare la sua canzone, quella che un tempo ogni volta la emozionava e oggi la fa piangere così tanto.

A cosa pensa Mara per commuoversi così tanto? “Ieri mi ha chiamato un mio amico, sono molto legata a lui, mi ha detto se gli facevo un filmato… c’era e c’è ancora una canzone che fa ancora parte della mia vita anche se la mia vita di prima era una vita completamente diversa ed era una vita diciamo un po’ più complicata e si chiama Tu non mi lasciare mai e la verità è che poi sono stata lasciata per cui la canzone non è servita a niente” si commuove subito e continua ad asciugare lacrime mentre ascolta la meravigliosa esibizione di Nello.