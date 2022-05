Ascolti tv, Nero a metà 3 vince ancora. Show di Ilary Blasi all’Isola ma non basta

In questi giorni sarà impossibile fare un confronto auditel con i dati delle passate settimane, per quello che riguarda lo share, visto che i conteggi, dal primo maggio, vengono fatti in modo diverso. Il numero dei telespettatori però resta e possiamo quindi dirvi che ancora una volta, è Nero a metà 3 a continuare la scia di successo che ha avuto nell’ultimo mese e mezzo. Con una media superiore ai 4 milioni di spettatori, anche nella serata del 2 maggio 2022, Nero a metà vince la sfida del prime time e si avvia verso il gran finale con l’ultima puntata in onda la prossima settimana. Non decollano gli ascolti dell’Isola dei famosi 2022 che, grazie al nuovo conteggio auditel si porta al 19% di share ma i telespettatori sono sempre gli stessi: media di 2,5 milioni per la puntata di ieri.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri del 2 maggio.

Gli ascolti del 2 maggio 2022: vince ancora Nero a metà 3

Su Rai 1 La serie tv Nero a metà 3 ha registrato un netto 4.401.000 telespettatori, share 25.10%. Nel dettaglio il primo episodio 4.829.000 telespettatori, share 22.22% e nel secondo 4.397.000, 25.05%. Ovviamente anche la fiction di Rai 1 guadagna in share rispetto alle puntate precedenti.

L’Isola dei Famosi ha registrato un netto di 2.550.000 telespettatori, share 19.03%. Secondo programma più visto della serata. E’ una delle edizioni meglio riuscite di sempre quella del 2022 peccato che il pubblico non stia particolarmente apprezzando.

Non benissimo Report che su Rai 3 ha registrato nella presentazione 1.156.000, 5.17% e nel programma 1.528.000 telespettatori, share 7.53%. E non decolla neppure Made in Sud, anzi. Il programma di Rai 2 ieri sera senza Clementino, perde ascolti strada facendo. La puntata del 2 maggio si ferma a 945.000 telespettatori, share 5.62%. Fa meglio il film di Italia 1 Bloodshot che ha registrato un netto di 1.326.000 telespettatori, share 6.63%. E fa meglio di Rai 2 anche Rete 4 con una media di 1.004.000 telespettatori, share 6.46%. Finisce l’effetto curiosità per la serie di La7 ieri sera è stata vista da una media di 317.000 telespettatori, share 1.54%.