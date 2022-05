Massimiliano Caroletti dall’ospedale: “Ho creduto che Eva fosse morta”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 3 maggio 2022, Barbara d’Urso si è collegata in diretta dall’ospedale dove sono ricoverati Massimiliano Caroletti ed Eva Henger. Le condizioni di salute dell’imprenditore, sono abbastanza buone, non dovrà essere operato mentre Eva, come ha raccontato la stessa attrice nella diretta di Canale 5 di oggi, ha ancora un lungo percorso davanti prima di guarire. Doveva essere operata oggi ma purtroppo le sue condizioni non lo permettono, al momento infatti è troppo debole. Sono felici però di essere insieme nello stesso ospedale, nonostante tutto.

L’imprenditore, parlando con Barbara d’Urso, ripercorre quei drammatici momenti.

Il racconto di Massimiliano Caroletti a Pomeriggio 5

“Io intanto ribadisco che noi stavamo andando in macchina in questa strada di campagna, chiacchieravamo tranquillamente insieme, come hanno dimostrato le perizie, andavamo a 50 all’ora. Poi nulla, non ho visto molto, se non questa macchina che arrivava contro di noi. E’ tutto surreale” ha spiegato Massimiliano. “Io non lo so che cosa ho visto, ho visto una luce, non so se erano i soccorsi. Mi hanno detto che sono stato con il cuore fermo per diversi minuti, non posso che ringraziare i soccorsi ungheresi, devo dire che in pochi minuti in elicottero mi hanno portato in ospedale e i medici sono stati fantastici, si sono presi cura di me e non smetterò mai di ringraziare tutti” ha detto il marito di Eva Henger.

L’imprenditore ha anche raccontato che quando si è ripreso, non sapeva nulla di Eva, gli avevano portato un cellulare, quello di Eva. Ha quindi chiamato subito i suoi genitori chiedendogli se sapessero qualcosa. “Mi hanno detto che stavano già partendo, che non sapevano nulla, solo che c’erano stati dei morti durante l’incidente. Devo dire che ho pensato che anche Eva fosse morta” ha detto Massimiliano Caroletti.

Nel corso della trasmissione, è intervenuta anche Eva Henger, per spiegare come sta.