Bianca Guaccero chiude Detto Fatto: “In questo studio c’è stata bellezza, nessuno può deturpare o rovinarla”

Non ci sono lacrime ma tanta emozione per la chiusura di Detto Fatto che con l’ultima puntata del 5 maggio 2022, chiude, almeno per ora, i battenti. Il programma di Rai 2 non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva e oggi, Bianca Guaccero, ha salutato quindi per l’ultima volta il suo pubblico. Lo ha fatto come probabilmente ci si aspettava, con parole molto forti, indirizzate anche a chi non ha creduto in questo programma. Lo ha fatto con parole di ringraziamento per il pubblico che, nonostante tutto, ha sempre continuato a seguire Detto Fatto, un programma “pulito”, lo ha ribadito la conduttrice, congedandosi e ringraziando per tutto l’affetto dimostrato in questi tre anni che, insieme alla squadra, l’hanno vista protagonista.

“I primi anni sono stati per me anni di scoperta” ha detto Bianca Guaccero che è arrivata piena di entusiasmo nello studio di Rai 2. Poi però tutto è cambiato, da febbraio 2020, quando la pandemia ha stravolto tutto; le abitudini, la voglia di ridere, la voglia di divertirsi. E per chi doveva intrattenere in tv, non è stato facile. E gli ultimi due mesi anche la guerra. Un periodo complicato. “Intrattenere il pubblico con il passare del tempo è stato un dovere” ha detto la conduttrice.

I saluti di Bianca Gauccero a Detto Fatto: dopo 10 anni Rai 2 chiude il programma

La conduttrice del programma di Rai 2 ha voluto, nei minuti finali, ringraziare il pubblico per come l’ha accolta. “Io ero abituata a intrepretare dei personaggi, voi mi avete amata per come sono realmente, non sapevo come mi avreste accolta, io vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti” ha detto Bianca che si è mostrata vera in questi tre anni al timone del programma di rai 2 e oggi lo ribadisce. “Qui ho portato il mio mondo, ho portato il teatro, il musical, la musica che è la mia grande passione, spero di essere riuscita a raccontarvi tutto per come piace a me. Ogni giorno ho provato un grande senso di gratitudine, perchè qui, ho incontrato una famiglia” ha detto Bianca. “Se siamo riusciti ad attraversare tante difficoltà in questo programma, è stato proprio grazie alla bellezza e all’amore che c’era in questo studio, in questa grande famiglia” ha continuato la conduttrice. La Guaccero come ha sempre fatto negli ultimi anni, ha ringraziato anche il pubblico per la pazienza dimostrata nonostante i cambi di collocazione, i cambi di orario, i cambi di durata. I fedelissimi ci sono stati sempre. “Voi avete garantito il successo di questo programma, a parlare per me ci sono i fatti” ha detto la conduttrice del programma di Rai 2 che ha ribadito di non essere interessata a quello che si legge o si scrive ma solo a quelli che sono realmente i fatti. “Io sono rimasta qui fino all’ultimo giorno, a portare questa nave in porto” ha aggiunto Bianca.

“Posso solo dirvi di non credere a tutto ciò che leggete, godetevi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Qui noi siamo stati onesti e puliti e so per certo che nessuno, e dico nessuno, può rovinare o deturpare la bellezza, perchè qui in questo studio c’è stata bellezza” ha detto Bianca mentre tutta la squadra di Detto Fatto applaudiva alle sue parole.