Marco Masini, la madre morta a 47 anni e il legame con la sorella: “Ci amiamo alla follia”

C’è un evento traumatico nella vita di Marco Masini, lo racconta a Oggi è un altro giorno: la morte della madre. Lei aveva solo 47 anni, Marco Masini era troppo giovane per perderla, aveva 17 anni quando si è ammalata, poco più quando è andata via. La sorella del cantante era ancora più piccola, una bambina di 13 anni che il giorno dopo si è ritrovata ad essere la donna di casa e anche a fare da mamma a Marco. E’ di certo la musica che anche in quel periodo ha salvato Marco Masini ma aggiunge subito: “Anche mia sorella mi ha salvato”. Quando è morta la mamma è mancato quel punto di riferimento importante: “Io e mia sorella ci amiamo alla follia, non abbiamo mai litigato in vita nostra; siamo una coppia indivisibile e averla accanto oggi è la mia forza più grande”.

Marco Masini a Oggi è un altro giorno

“Mamma Anna Maria è morta il giorno del mio congedo militare” Marco Masini racconta che in quegli anni era forte il nonnismo con divieti assurdi. In quell’anno ha vissuto male con la malattia di sua madre durante il servizio militare. Tutto è stato ancora più difficile ma la fortuna è stata che accolsero la domanda di avvicinarsi a casa per stare vicino a lei durane la malattia. E’ a lei, a sua madre, che Masini nel 2020 sul palco del festival di Sanremo ha dedicato la sua interpretazione in duetto con Arisa di Vacanze Romane dei Matia Bazar, era una delle sue canzoni preferite.

La rabbia e la delusione nelle vecchie canzoni di Marco Masini la sentiamo ancora oggi: “Erano rabbia e delusioni di 20 anche 30 anni fa perché quando si è giovani c’è una visione della vita che ti porta a questo e io credo di avere rappresentato quel disagio generazionale in modo crudo ma sincero. Cantavo come parlava quella generazione che oggi ha 50 e 60 anni. E’ ovvio che la rabbia di ieri si è trasformata non dico in saggezza ma di certo non c’è più”.