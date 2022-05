Detto Fatto chiude tra le critiche del pubblico: poteste social dopo l’ultima puntata

Che ne sarà del pomeriggio di Rai 2 da settembre 2022, non possiamo saperlo, per scoprirlo dovremo attendere i dati di ascolto del nuovo programma che prenderà il posto di Detto Fatto. Possiamo però dirvi quello che il pubblico di Rai 2 sta provando in questo momento, il pubblico che seguiva con affetto il programma di Bianca Guaccero. Pochi, perchè è inutile negare che gli ascolti, da ormai due anni, non erano quelli di una volta, ma buoni. Sono stati anni difficili come ha spiegato anche Bianca Gauccero e forse poco si è creduto nel programma, uno dei pochi a crescere leggermente nel corso della pandemia, nonostante un buon traino arrivato da Ore 14. E’ mancata la voglia di crederci, sono state fatte delle scelte sbagliate e non si è arrivati a un nuovo pubblico. Fidelizzato quello di sempre, è mancato il pubblico curiosi di vedere qualcosa di diverso. Forse il pubblico che amava Detto Fatto nella sua versione più factual, e meno di intrattenimento. A Bianca e alla sua squadra va dato atto di aver realmente portato sorrisi e leggerezze nella nuova versione di Detto Fatto. Ma il programma era molto distante da quello che era sbarcato su Rai 2 nel marzo del 2013 e le innovazioni, poche, fatte nelle ultime tre stagioni, non hanno forse conquistato fino in fondo, il giusto numero di persone, quello che ti serve per evitare una chiusura che possa essere giustificata da “bassi ascolti”.

Come detto in precedenza però, quel pubblico, i 400 mila spettatori medi che hanno amato e apprezzato Detto Fatto, fanno sentire in queste ore la loro voce. Non accettano questa chiusura e, per quel che può servire, dimostrano tutto l’affetto, via social, alla squadra di Detto Fatto con messaggi pieni di affetto per tutti i protagonisti del programma di Rai 2.

L’ultima puntata di Detto Fatto, che saluta il pubblico dopo 10 edizioni è stata vista da 563.000 spettatori con uno share del 6,23 %.

Tutto l’affetto del pubblico per Detto Fatto: la protesta contro la chiusura

Dalla pagina social FB di Detto Fatto alcuni commenti, Laura scrive: “Mi spiace davvero tanto che questo bel programma venga chiuso. Non me lo spiego. Dopodiché spero di rivedere Bianca Guaccero in TV il prossimo anno. Brava, bella e simpatica. Lo stesso vale per tutta la sua “cricca”. Mi mancherete.” A Detto Fatto tutti riconoscono il merito di aver intrattenuto senza ammorbare con i soliti temi: “Siete stati un’eccezione in questa Rai noiosa dove i giornalisti conducono trasmissioni per rattristare i telespettatori. Grazie della vostra allegra e colorata compagnia.” Carmela ha commentato: “Ciao Bianca, come hai detto tu in questi anni così particolari, vedervi era veramente un piacere, un momento di allegria. Tu e la tua cricca, avete lanciato tanti messaggi positivi e di speranza. Grazie. Mancherete tanto. Siete tutti bravissimi, e tu sei stata una capitana eccezionale. Oggi mi hai commosso tanto con la tua sinceritá e umiltà. Un abbraccio virtuale a tutti voi.” Maria invece ha scritto: “Ho seguito questo programma dall’inizio mi è sempre piaciuto con Caterina Balivo, Serena Rossi ( bravissima seppur per pochissimo tempo) e con Bianca Guaccero .Con Bianca lo staff si è fuso erano affiatati trasmettevano allegria e serenità ci mancherete tutti , a me è sembrato che facessero di tutto per chiudervi già da tempo chi lo sa perché Voi siete stati bravissimi tutti.Vi auguro il meglio“.

Solo complimenti per la Guaccero: “Mi dispiace Bianca, spero di rivederti presto in una trasmissione che ti merita di più. Tu non perderai niente, anzi, con la tua professionalità, la tua bravura e la tua umiltà, avrai un successo strepitoso. Il vero perdente sarà Rai due. A presto Bianca.“

E Grazia ha scritto: “Chissà perché le trasmissioni belle vengono cassate e quelle noiose condotte da insopportabili durano 50 anni….. io ho trascorso tutti i pomeriggi con voi, quelli più duri, quelli del mio lutto per la perdita a breve distanza di marito e mamma…. solo guardandovi mentre cucivo sono riuscita a passare un po’ le mie giornate. Siete molto bravi, professionali e piacevoli: senza questa trasmissione sarà restare ancora senza qualcuno che ti fa compagnia e ti allevia un po’ la tristezza e, a volte, la disperazione. Io spero che la RAI ci ripensi davvero perché in tanti saremo a scrivere tutto il nostro apprezzamento…. è ora il nostro disappunto. …già era difficile passare l’estate senza niente da seguire, figuriamoci ora. Per tutto il vostro grande talento, auguro il meglio e tutto quello che meritate. Grazie per questi 4 anni di infinita compagnia pomeridiana. In bocca al lupo ragazzi !!!.”