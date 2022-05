Amici 21 vola al 30% di share per la semifinale: gli ascolti del 7 maggio 2022

Una serata dai grandi numeri per la semifinale di Amici 21 che supera i 4,5 milioni di spettatori. Il viaggio dei ragazzi e delle ragazze di Amici in questa edizione numero 21 sta per terminare e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. La prossima settimana finale in diretta su Canale 5, con ascolti probabilmente in crescita. Nel frattempo Mediaset si gode il risultato di sabato 7 maggio 2022 con ottimi ascolti per il talent di Mara de Filippi che in share, praticamente doppia Rai 1. Vi ricordiamo che da una settimana circa, i dati dello share, per via del nuovo calcolo della platea, sono più alti. Quasi tutti i programmi hanno conquistato dal punto ai 3 punti di share in più rispetto alla media della settimana precedente e sarà così anche nelle settimane a venire.

Ma adesso torniamo ai numeri della serata del 7 maggio 2022 con i dati di ascolto del prime time.

Gli ascolti del 7 maggio 2022: ecco i dati della prima serata di ieri

Su Canale5 la semifinale di Amici ha raccolto davanti al video 4.554.000 spettatori con uno share del 29.8%. Medaglia d’oro con il 30% di share, un risultato eccellente per Maria de Filippi che ha deciso, di spostare la finale del programma a domenica sera per non scontrarsi con l’Eurovision.

Ulisse – Il Piacere della Scoperta porta a casa la medaglia d’argento con una media di 2.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.164.000 spettatori (6%) e F.B.I. International 1.037.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 959.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui ha incollato 724.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 …più forte ragazzi! totalizza un a.m. di 825.000 spettatori (4.6%). Su La7 Yellowstone ha registrato 353.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Banlieue 13 – Ultimatum segna 283.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Putin – Nascita di un Regime è seguito da 271.000 spettatori (1.5%).