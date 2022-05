Elisa perde le ciglia finte e Mara Venier sistema tutto in diretta

Un piccolo incidente ben gestito da Mara Venier quando Elisa stava per perdere le ciglia finte a Domenica In. Dopo avere ascoltato Elisa al piano con la sua voce unica, inconfondibile, dopo le emozioni, le risate e piccole lacrime di gioia, la cantante ha pensato le fosse colato il trucco. Mara l’ha subito tranquillizzata, il make up era perfetto ma si era staccata una ciglia finta, rischiava di staccarsi del tutto e non sarebbe stato carino. Mara Venier come sempre si è adoperata per sistemare il tutto, immaginando anche che quel momento così simpatico potesse piacere molto al pubblico a casa.

Mara Venier interviene sulle ciglia di Elisa a Domenica In

“Ti si sta staccando la ciglia finta. Ho visto prima quando suonavi il pianoforte… Te l’attacco un po’, perché ho paura ti venga via” ma non bastava solo una sistematina, sono arrivati i 60 secondi di pubblicità e al ritorno in onda la Venier era con la colla in mano pronto a sistemare tutto nel modo migliore. Un attimo di preoccupazione che l’occhio non si aprisse e invece Elisa aveva di nuovo le sue ciglia finte perfette.

Un attimo divertente della straordinaria cantante a Domenica In ma è ogni minuto dell’intervista che merita di essere visto tra canzoni, ricordi e un po’ di vita privata con Elisa che parla sempre e solo d’amore, di positività. Con lei in studio non mancano l’arte e l’allegria, di certo il momento più bello della puntata di oggi. Dalla chitarra che le ha regalato il marito della sorella quando era solo una bambina all’amore per il marito e i figli, per la sua musica.

Elisa e Mara Venier scatenate e piene di energia ma è quando la cantante si siede al piano e canta “O forse sei tu” che tutto il resto scompare.