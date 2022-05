E’ sempre mezzogiorno: mancano venti puntate alla chiusura e Biagiarelli resta ancora a casa

Quando finisce E’ sempre mezzogiorno? La data dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno edizione 2021/2022 era già nota ma oggi Antonella Clerici ha voluto confermarla evidenziando che mancano solo 20 puntate alla chiusura. E’ sempre mezzogiorno termina il 3 giugno e Lorenzo Biagiarelli intanto resta ancora a casa. C’è un po’ di sorpresa per il pubblico che segue il programma anche sui social, forse molti pensavano che questa edizione sarebbe andata oltre, fino alla fine giugno ma è da un bel po’ di mesi che Antonella Clerici e i suoi protagonisti in cucina sono in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Bisogna dare spazio agli altri programmi e far riposare chi lavora senza sosta, quindi E’ sempre mezzogiorno sta cercando di suggerire ai telespettatori anche le ricette estive.

Lorenzo Biagiarelli a casa con il covid

Nel programma di cucina di Antonella Clerici su Rai 1 non si parla volentieri di covid, soprattutto quando il virus contagia uno dei protagonisti. Dopo qualche giorno di assenza di Lorenzo Biagiarelli nel bosco di Rai 1 Antonella Clerici aveva confidato che era in collegamento da casa solo perché a contatto con un positivo. L’assenza e i collegamenti si prolungano e oggi la conduttrice ha lasciato intendere che Biagiarelli è positivo, è stato contagiato. La precauzione è quindi servita.

Nessuna preoccupazione, Lorenzo conferma che sta bene e si vede ma ad Antonella Clerici manca e lo sottolinea. E’ una delle figure principali del programma del mezzogiorno anche se non cucina. Mancano 20 puntate alla fine, mancano solo 4 settimane e Lorenzo si sta perdendo l’ultimo mese in tv accanto alla Clerici. Di certo ci sarà la terza edizione di E’ sempre mezzogiorno ma chissà se la Rai confermerà tutti gli attuali protagonisti. Visto il successo forse come sempre squadra che vince non si cambia.