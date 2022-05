Dopo Manuel tocca a Lulù Selassiè raccontare la sua versione dei fatti: domani a Verissimo

Era prevedibile che sarebbe successo e così sarà: Lulù a Verissimo nella puntata del 14 maggio 2022. Dopo aver dato spazio a Manuel Bortuzzo che ha raccontato la sua versione sulla fine della storia con Lulù Selassiè, domani toccherà proprio alla principessa raccontare quello che ha provato in queste settimane. Il 25 aprile la fine della sua storia con Manuel e dopo quel comunicato stampa, Lulù ha scritto poco sui social, e ha rilasciato una sola intervista per la rivista Chi, quando ancora sperava che le cose si sarebbero sistemate. A tre settimane da quel momento, possiamo dire, anche dopo tutte le dichiarazioni che Manuel ha rilasciato, che non c’è proprio speranza di un incontro e neppure di un rapporto civile, a quanto pare. Lulù in questi ultimi giorni ha scelto la via del silenzio eppure di cose ne avrebbe potute dire. Di dichiarazioni Manuel ne ha fatte, anche molto forti; ha puntato il dito contro la sua ex, raccontando che lei si è trasformata in un’altra persona dopo la fine del reality e che tutte le promesse che gli aveva fatto nella casa non sono state mantenute. Ha parlato di stili di vita diversi ma anche di un atteggiamento di chiusura totale. “Io ero il solo ad andare incontro a tutte le sue esigenze” ha spiegato più volte Manuel Bortuzzo nella sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, dicendo anche di non voler aggiungere altro, perchè sono cose private che resteranno tali. Ha accusato Lulù di essere attenta e interessata solo alla vita sui social e a quello che si vede su instagram e forse è anche per questo che la principessa, negli ultimi giorni, ha taciuto. Eppure da quei social, era anche lo stesso Manuel, due giorni prima di fare il comunicato stampa, a dire che erano tutte fake news quelle che circolavano, che lui e Lulù erano felici insieme ( week end di Pasqua, 16 e 17 aprile passato insieme a Napoli), storie in intimità postate sui social fino al 23 aprile. Insomma immaginiamo che Lulù avrà molto da dire e raccontare.

Lulù Selassiè a Verissimo il 14 maggio 2022

Non sappiamo se la puntata di Verissimo è stata registrata prima o dopo la messa in onda del Costanzo show, sarebbe interessante capirlo anche per comprendere se si faranno dei riferimenti alle pessime uscite di Manuel nel programma e all’infelice battuta di Costanzo su Lulù. Vedremo: appuntamento a domani, ore 16,30 su Canale 5.